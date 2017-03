1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD/ Su Rete 4 il film con Dominic West (oggi, 18 marzo 2017)

1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - 1921 - Il mistero di Rookford, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere horror del 2011 che è stata diretta da Nick Murphy (Blood, The story of 1) ed interpretata da Rebecca Hall (Iron Man 3, Christine, Il GGG - Il Grande Gigante Gentile), Dominic West (300, Money monster, Johnny English - La rinascita) e Isaac Hempstead-Wright (Boxtrolls - Le scatole magiche, la serie tv Il trono di spade). Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti ai festival dedicati ai film fantastici, horror e di genere. Ha vinto il Corvo d'Oro al Festival internazionale del cinema fantastico di Bruxelles e ben 3 diversi premi al Festival internazionale del film fantastico di Gerardmer, fra cui il premio della giuria. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Florence Cathcart (Rebecca Hall) è una delle poche donne istruite del suo tempo, e si dedica a tempo pieno a scoprire e smascherare falsi eventi paranormali e i trucchi di sedicenti stregoni. Si considera una donna estremamente razionale e metodica ma soffre ancora per la morte del fidanzato durante la Grande Guerra. In uno sperduto collegio del Rookford la morte di un giovane studente è imputata ad un'apparizione sovrannaturale, così Maud (Imelda Staunton), governante del collegio, chiama in aiuto Florence. Quest'ultima capisce, dopo una breve indagine, che il presunto fantasma è lo scherzo di un ragazzino, mentre il compagno è morto a causa di una punizione particolarmente dura messa in atto da un insegnante. Mentre Florence sta per lasciare il collegio però, sperimenta lei stessa alcuni fenomeni inspiegabili. Fermatasi per indagare, i misteriosi avvenimenti cominciano a susseguirsi sempre più rapidamente, coinvolgendo sia il collegio che la razionale studiosa. In qualche modo la storia personale di Florence sembra essere collegata a quel collegio, ed entrambi sembrano nascondere un terribile ed oscuro ricordo rimosso del passato della scienziata, che sta lentamente ritornando a galla.

