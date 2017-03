ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO/ Un ballo più scatenato per la coppia? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, SULLE NOTE DI UN VALZER (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle 2017 dello scorso sabato la coppia formata da Alba Parietti assieme al suo maestro Marcello Muzio si è esibita in un elegante e toccante Valzer sulle note di Uguale a Lei. Nella clip che presenta la settimana di prove trascorsa della coppia, la showgirl si lascia andare e si apre parlando del rapporto con la propria madre, non trattenendo le lacrime: ricordi, piccoli diverbi e litigi riaffiorano e la concorrente si sveste dai soliti panni di femme fatale per scoprirsi nella sua nudità. La giuria apprezza la performance di Alba Parietti e per una volta non sortiscono polemiche e battibecchi con la giornalista peperina Selvaggia Lucarelli.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, UNA PERFORMANCE CONVINCENTE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - In questa elegante esibizione la concorrente raggiunge l'apice di bravura delle prove precedentemente superate; con leggiadria e femminilità riesce a mettere da parte il lato più spregiudicato ed aggressivo della sua personalità per abbracciare un atteggiamento molto più morbido e avvolgente. Il suo maestro Marcello Nuzio pare essere il suo giudice più esigente che spesso la bacchetta per i suoi modi un poco impulsivi: una volta di fronte alla giuria il ballerino racconta come la sua allieva si stia impegnando al massimo in sala prove. La showgirl opinionista e donna di spettacolo ha dalla sua parte una bella presenza, gambe lunghe e affusolate che la fanno volare come una gazzella; Alba Parietti non è nuova nel mondo del ballo, ha sempre danzato nei suoi spettacoli di varietà. Quello di cui ha bisogno è disciplina e un pizzico di umiltà: in questa puntata è riuscita a smussare il suo carattere impulsivo e aggressivo mostrandoci un'Alba più dolce e sensibile.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, BALLERANNO UN BOOGIE WOOGIE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2017, dopo il Freestyle lento, il Tango e il Valzer, gli appassionati della pista di ballo di Rai 1 si aspettano un'Alba Parietti scatenatissima in una danza dinamica come un Charleston o un Boogie Woogie: in questo tipo di ballo riuscirà a dimostrare anche la sua innata simpatia e le sue abilità ritmiche e musicali. La scuola di Ballando con le stelle sta aiutando la concorrente a scoprire lati di se stessa sopiti, riscoprendosi nella sua emotività e nella sua dolcezza: un percorso a tratti difficile che renderà l'aspirante ballerina completa e unica.

