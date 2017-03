ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI/ Di nuovo insieme su Canale 5 (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI, IL RITORNO IN TV (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Oggi, sabato 18 marzo andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne, in prima serata. Stiamo parlando delle Olimpiadi della Tv, a cui prenderanno parte i protagonisti del noto programma di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria saranno due squadre, ovvero quella del trono Over e quella del trono Classico. Tra i partecipanti vi sono Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, che insieme formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Nel corso delle precedenti puntate del programma, Alessia e Aldo sono entrati in studio in compagnia del piccolo Niccolò. Insieme hanno spiegato al pubblico di aver ritrovato la serenità di coppia. Alessia e Aldo sono riusciti, dopo molteplici difficoltà, a riprendere in mano la situazione. Il loro matrimonio sembrava essere ormai concluso, soprattutto quando mesi addietro i due avevano preso parte ad una puntata come ospiti, dichiarando di essersi lasciati a causa di un tradimento di lui. Dalle parole di Aldo, il pubblico ha intuito che tra loro non sarebbe più tornato il sereno. Mentre Alessia, in lacrime, aveva confessato di amare ancora sua marito e che sarebbe per sempre stato la sua unica metà. I telespettatori hanno iniziato a sperare in un loro ritorno, fino a quando entrambi hanno deciso di condividere sui social la loro ritrovata felicità. Nel programma di Uomini e Donne tutti sono contenti di rivederli di nuovo uniti e sorridenti, ma soprattutto hanno tutti accolto a braccia aperte il piccolo Niccolò.

ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI, LA LORO STORIA D'AMORE (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Alessia Cammarota è nota ai telespettatori sin dalla sua prima comparsa a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Francesco Monte. La bella romana era riuscita a conquistare l'interesse del tronista, arrivando sino alla fine. Il destino ha voluto che lei non fosse la scelta. Infatti, qualche edizione dopo Alessia è tornata a Uomini e Donne, questa volta come corteggiatrice di Tommaso Scali e Aldo Palmeri. Entrambi i tronisti erano già noti al pubblico, in quanto avevano preso parte all'edizione "Ragazzi e ragazze". Dopo qualche puntata, sembrava già chiaro che tra Aldo e Alessia ci fosse un forte sentimento. La Cammarota, però, è stata vittima di numerose segnalazioni che le vanno contro. Ma questo non ha impedito ad Aldo di portare via con sé la sua Alessia. La loro scelta è stata molto particolare e sicuramente diversa dalle altre. La Cammarota, da sempre molto amata, si è contraddistinta per il suo carattere impulsivo, ma anche molto dolce. Qualche tempo dopo la scelta, Aldo e Alessia si sono sposati. La felicità dei telespettatori è stata grande e chi invece non avrebbe mai scommesso sul loro amore, si è dovuto ricredere. I due hanno poi dato alla luce il loro primo figlio, Niccolò. Qualche mese fa il pubblico ha assistito ad una crisi profonda tra Alessia e Aldo, che ora sembrano essere più felici e innamorati che mai.

