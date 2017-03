ALEX RIDER - STORMBREAKER/ Su Italia 1 il film con Alex Pettyfer (oggi, 18 marzo 2017)

ALEX RIDER - STORMBREAKER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Alex Rider - Stormbreaker, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 2017 alle ore 16.25. Una pellicola di genere avventura -azione prodotta in USA nel 2006 da una coproduzione con case cinematografiche tedesche e britanniche e distribuita ai botteghini dalla Medusa Film quanto meno in Italia. La regia è stata affidata a Geoffrey Sax e nel cast sono presenti Alex Pettyfer, Mickey Rourke, Sarah Bolger, Damian Lewis, Robbie Coltraine e Bill Nighy. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ALEX RIDER - STORMBREAKER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulla storia di un agente segreto facente parte dei servizi segreti britannici. Ian Rider (Ewan McGregor) è infatti un agente del MI6 che viene crudelmente ucciso mentre sta per rientrare da una delicata missione, il mercenario Yassen Gregorovich lo uccide senza via di scampo. Ian non ha parenti se non un nipote di nome Alex (Alex Pettyfer) che da sempre ha vissuto con lui avendo perso da piccolo i propri genitori. Alex, a seguito della morte dei suoi genitori in un incidente aereo è stato affidato allo zio Ian che gli ha insegnato moltissimo, come il parlare tante lingue straniere nonché praticare le arti marziali. L’uomo, aveva in mente di avviare il nipote ad una carriera simile alla sua magari facendolo entrare nel corpo dei servizi segreti britannici. Di fronte però a questa ulteriore morte, Alex si trova spaesato, è senza nessuno e ha solo quattordici anni. Tuttavia ad interessarsi a lui è il capo dei servizi segreti che lo convince a portare a termine una delicata missione sulla quale lo zio stava lavorando da tanti mesi. Senza neanche rendersene conto Alex si ritrova a far parte della divisione speciale dei servizi segreti proprio seguendo le orme dello zio e si ritrova a dover indagare su un uomo di nome Herod Sayle. Si tratta cioè di un losco miliardario informatico che ha un passato molto oscuro e che sta creando un presente altrettanto pericoloso. Il miliardario ha infatti regalato alle varie scuole del Regno Unito moltissimi computer con l’intenzione di voler inaugurare un nuovo sistema operativo. Tuttavia però questi computer conteranno un potente virus non informatico con il quale l’uomo vuole in qualche modo vendicarsi di tutti i suoi ex compagni di scuola e quindi di conseguenza di tutti gli altri studenti che lo deridevano e lo aggredivano violentemente.

© Riproduzione Riservata.