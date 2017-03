ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS/ Un amore a suon di sfide (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS, INSIEME NEL PROGRAMMA DI CANALE 5 (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Andrea Damante e Giulia De Lellis - 27 anni lui, 21 lei - sono rispettivamente un ex tronista e un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Maria De Filippi dove si sono conosciuti e innamorati. Stasera li vedremo protagonisti alle Olimpiadi della Tv su Canale 5. Attualmente Andrea e Giulia stanno insieme da quasi un anno (si sono "scelti" e fidanzati nell'ultima puntata della scorsa stagione di Uomini e Donne, nel maggio 2016) e vivono insieme a Verona, la città di lui. Andrea Damante di professione fa il dee-jay e di recente ha inciso il suo primo singolo, Always, che sta avendo un discreto successo ed è già entrato in classifica. Nonostante ciò il ragazzo non ha mai abbandonato l'università e ha intenzione di laurearsi per prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia. Giulia De Lellis invece è di Roma e fa la stilista: di recente assieme al fidanzato ha creato una capsule collection di costumi da bagno che sta piacendo davvero molto, non solo ai fan della coppia.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS, MOLTI PROGETTI DA COSTRUIRE (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Negli ultimi mesi Giulia De Lellis è stata spesso al centro del gossip per via della sua presunta gravidanza (persino Alfonso Signorini aveva dato la cosa per certa) ma in realtà non è in attesa e anzi ha dichiarato di considerarsi davvero troppo giovane per pensare già a un bambino. La coppia sta vivendo un periodo particolarmente denso di impegni di lavoro, ma anche di qualche problemuccio di salute che riguarda l'ex corteggiatrice. Sempre in un'intervista a Eva Tremila, la De Lellis ha infatti raccontato di non essere potuta partire per l'Isola dei Famosi 2017 a causa di dati relativi alla salute: il suo medico curante la reputava sotto peso, e non se l'è sentita di firmare dando il via libera alla partecipazione della sua paziente a un reality show che in un certo senso è davvero estremo, visto che si patisce molto la fame. Il motivo per cui Giulia - data per certa fin dall'inizio come componente del cast dell'Isola - non è potuta partire è stato dunque svelato, ed è sempre per motivi di salute che di recente la ragazza è tornata a Roma, dai suoi, per un paio di settimane, facendo preoccupare i fan che hanno subito temuto una crisi con Andrea. In realtà la De Lellis era nella capitale per degli accertamenti terminati i quali è volata a Verona tra le braccia del suo amore.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS, COME SE LA CAVERANNO QUESTA SERA? (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Questa settimana la coppia, assieme ad altre coppie nate sempre all'interno di Uomini e Donne, ha partecipato alle registrazioni delle Olimpiadi di Uomini e Donne, una puntata speciale del programma che andrà in onda su Canale 5 questa sera, sabato 18 marzo e che vedrà contrapporsi i protagonisti del trono classico e quelli del trono over. I concorrenti hanno dovuto affrontare diverse sfide e a Giulia è toccata la sfilata: la sua rivale era la più nota dama del trono over, Gemma Galgani, come si legge su TvBlog.

