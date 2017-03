ANTONIO PALMESE E SAMANTHA TOGNI/ L'attore manterrà costante l'impegno? (Ballando con le stelle 2017 18 marzo)

ANTONIO PALMESE E SAMANTHA TOGNI, IL FREESTYLE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Antonio Palmese a Ballando con le stelle 2017 si sta dimostrando un concorrente tenace e molto capace e nelle scorse esibizioni ha dato prova di sapersi metter in gioco insieme alla sua compagna di ballo, la maestra Samanta Togni. Nella scorsa puntata Antonio Palmese e Samanta Togni propongono ai giudici e al pubblico un freestyle. L'attore nella clip delle prove settimanali ha raccontato di come sta affrontando la sfida nel talent show e anche il significato dei suoi tatuaggi, legati al suo modo di essere e pensare alla vita. Il ballo si apre con la classica parte scenografica. Il concorrente veste i panni dell'attore e si siede su una sedia circondato dal buio mentre legge il messaggio lasciatole dalla sua ex innamorata. Con l'attacco della musica arriva Samanta Togni e i due si lasciano andare a un'esibizione intensa e libera. Entrambi sono a piedi scalzi e calcano la pista con grande maestria e sicurezza. Palmese non sembra per nulla a disagio, è disinvolto e ben calato nel ritmo del ballo. La coreografia è articolata, i due ballerini si muovono in sincronia anche nelle prese in aria e Palmese quando balla da solo si sente a suo agio. Il ballo è un successo su tutti i fronti. Il più entusiasta dei giudici è Guillermo Mariotto, che è visibilmente stupito dall'intensità del ballo e dalla carica emotiva che i due ballerini sono riusciti dargli. La coppia, stasera 18 marzo 2017, andrà in scena anche nella quarta puntata di Ballando con le stelle: sapranno convincere ancora?

ANTONIO PALMESE E SAMANTHA TOGNI, IL COMMENTO DEI GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Vediamo quali sono stati i commenti dei giudici la settimana scorsa per la coppia che vede protagonista Antonio Palmese. Fabio Canino è d'accordo e rende merito a Antonio Palmese di aver seguito i consigli dei giudici della scorsa puntata e di aver fatto suoi i loro consigli ma anche le loro critiche. Canino non rinuncia a chiedere al concorrente delle foto che sono apparse nei giorni scorsi sul web e hanno fatto scalpore per il nudo dell'attore. A dipanare la matassa e raccontare il dietro le quinte di quelle immagini artistiche è stato il giornalista Sandro Mayer, ma le battute sulle foto piccanti si sprecano. A far rientrare tutti nei ranghi ci pensa Carolyn Smith, che con il suo fare serioso commenta il ballo dal punto di vista tecnico. Secondo la ballerina, il concorrente è ufficialmente entrato in gara e può fare una lunga strada. Dello stesso avviso è anche Selvaggia Lucarelli, che parla dell'empatia di Palmese e di quanto sia stato bravo a trasmettere emozioni. Il giudizio finale è di 37 punti, così distribuiti: Zazzaroni ha dato 6 punti, Canino 7, Lucarelli, Smith e Mariotto danno 8 punti a testa. La coppia ottiene un buon piazzamento nella classifica provvisoria e passa indenne alla prossima puntata.

ANTONIO PALMESE E SAMANTHA TOGNI, COSA PORTERANNO IN SCENA QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nonostante l'inizio zoppicante Antonio Palmese si sta rivelando un concorrente tenace ma soprattutto molto capace. Il merito che va riconosciuto a questo ballerino dilettante è quello di aver ascoltato i giudici a testa bassa, senza inutili polemiche e battibecchi e di aver fatti propri i loro suggerimenti. Il fatto che si stia lasciando andare e la maggiore confidenza con i movimenti di ballo e con la sua partner non fanno altro che aumentare le sue chance di proseguire nel programma. L'unica preoccupazione riguarda il suo andamento, che deve mantenersi costante e non calare.

