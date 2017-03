AUSTRALIA/ Su Canale Nove il film con Nicole Kidman (oggi, 18 marzo 2017)

AUSTRALIA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 18 MARO 2017: IL CAST - Australia, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 18 marzo 2017 alle 21.15. Una pellicola di genere storica - sentimentale realizzata in Australia del 2008 ed è stata prodotta da G. Mac Brown, Catherine Knapman e Baz Luhman per la regia dello stesso Baz Luhman che si è anche occupato del soggetto. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AUSTRALIA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 18 MARO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Australia qualche anno prima della seconda guerra mondiale. Una donna inglese di nome Sarah Ashley (Nicole Kidman) decide di recarsi proprio in Australia in quanto ha ricevuto in eredità un enorme ranch. Qui ben presto Sarah comprende che l’allevamento è ridotto molto male per cui l’unica soluzione è vendere tutti i bestiami ad un certo King Carney (Bryan Brown) considerato da tutti come il re del bestiame di tutta l’Australia. Tuttavia il marito di Ashley non è d’accordo con questa scelta, ma quando la donna arriva alla tenuta trova il marito ucciso. Ashley è sconvolta, il mandriano Neil Fletcher (David Wenham) le suggerisce che ad uccidere il marito sia stato uno stregone di nome King George. I giorni seguenti Sarah fa la conoscenza di un bambino aborigeno per metà in quanto sua madre è la domestica della tenuta, una donna di nome Daisy. Il piccolo Nullah (Brandon Walters) dice a Sarah che quella tenuta è stata maledetta in qualche modo dal mandriano Fletcher che non solo spinge i bufali lontano dalla tenuta, ma aveva bloccato l’acqua del mulino e tutta una serie di cose che convincono Sarah a mandare via il mandriano e i suoi uomini. Il contabile della tenuta, uomo fidato del marito, Flynn (Jack Thompson) la informa che il defunto marito aveva in progetto di portare gli ultimi 1500 capi di bestiame al porto di Darwin dove li avrebbe venduti all’esercito e così in qualche modo avrebbe risollevato le sorti della tenuta. Scossa da queste parole, Sarah decide di portare lei stessa a termine questo progetto, così per salvare la sua proprietà decide di scendere a patti con un allevatore locale che si offre di accompagnarla, scortandola in questo viaggio così lungo e avventuroso in questi territori così ostili. Tuttavia questo viaggio si trasforma in qualcosa di più in quanto Sarah sarà testimone del crude bombardamento al porto di Darwin per mano dei giapponesi che segnò così tanto il loro animo ma anche quello dell’intera nazione.

© Riproduzione Riservata.