AVANTI UN ALTRO/ Persi ieri 175.000 euro: chi giocherà oggi, 18 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO E ASCOLTI ULTIMA PUNTATA (oggi, sabato 18 marzo 2017) Oggi pomeriggio su Canale 5 troveremo un’altra puntata di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis che ieri ha catturato l’attenzione di oltre 3,8 milioni di italiani, per uno share del 19,5%. In attesa di vedere se qualcuno vincerà ricchi premi stasera, ricordiamo quanto accaduto ieri. Il primo concorrente è stato il barbuto Enzo che ha assistito all'ingresso della conturbante Miss Claudia che ha avuto il compito di presentare i personaggi del salottino: i gemelli, el tigre, la drag, la 50 e xxxl. Dopo aver risposto correttamente alle domande, Enzo ha voluto fare una palpatina scaramantica ai posteriori di Bonolis e Laurenti contemporaneamente, gesto che gli ha portato fortuna visto che pescando la cifra di € 75.000 è diventato campione di giornata.

Vittoria da Modena, rispondendo alle domande sul bianco e nero, è riuscita a pescare la somma di € 50.000 ma, dovendo superare la soglia del campione di giornata, ha continuato a giocare. La concorrente però ha sbagliato le risposte legate a dei divertenti scioglilingua dove anche Bonolis ha avuto qualche difficoltà, per la gioia di Laurenti che ha potuto così consumare una piccola vendetta personale.

Al grido di "Avanti un altro!" abbiamo poi visto Lorenzo. Per lui è entrata "La bonas" che avrebbe potuto fargli raddoppiare l'eventuale cifra pescata, ma ha preso il "pidicozzo" contenente "La bona sorte" e per lui entra un'altra avvenente bionda. Il concorrente non è riuscito a rispondere correttamente alla domanda dal valore di € 300.000 e Bonolis lo ha mandato erroneamente via. Sono stati i giudici a far rientrare Lorenzo che ha continuato il gioco scegliendo dal salottino "La drag"; questa volta ha risposto esattamente alla domanda dell'ennesima bionda e, previa palpatina del posteriore di Bonolis, ha pescato la cifra di € 15.000 che decide di cambiare scendendo a € 10.000. La partita per Lorenzo è rimasta aperta e si è trovato a rispondere alle domande dei conduttori che, indossando barba e cappelli, sono diventati all'improvviso "Osho e buco" e hanno portato il concorrente a pescare il "cambio". A questo punto Lorenzo ha scelto un ragazzo del pubblico per giocare al posto suo, ma, per la gioia del conduttore, il sostituto non è stato molto fortunato ed è stato costretto ad abbandonare lo studio.

Per Sara da Milano è suonata subito la sirena dell'ultima domanda. Dal salottino (nonostante i tentativi del conduttore di dare un contentino a e"El tigre") la concorrente ha scelto i gemelli e, dopo aver risposto correttamente alla loro domanda, ha pescato la cifra di € 50.000 che è stata costretta a cambiare scendendo a € 40.000. Essendo l'ultima domanda e considerando che purtroppo la somma totalizzata non è stata sufficiente per superare il campione, Sara ha dovuto abbandonare lo studio.

Enzo ha quindi affrontato il gioco finale per portarsi a casa la somma di € 175.000, rispondendo in maniera volutamente sbagliata alle domande del conduttore. Purtroppo come succede a tutti l'emozione e la presunzione di memoria hanno giocato brutti scherzi ed Enzo ha continuato a sbagliare le stesse risposte e non è riuscito a portare a casa il montepremi.

