Amici 2017 ed. 16 / Anticipazioni serale e puntata 18 marzo: classe al completo, Michele Bravi ospite

AMICI 16 ED. 2017, ANTICIPAZIONI SERALE E DIRETTA 18 MARZO: ECCO LE SQUADRE UFFICIALI – Oggi, sabato 18 marzo, prenderà il via il nuovo appuntamento con il pomeridiano 2017 di Amici 16. Sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Maria De Filippi darà vita dalle 14.10 circa, alla seconda parte della puntata speciale in attesa della formazione definitiva della Squadra Bianca e di quella Blu con a capo Morgan insieme a Boosta ed Alessandra Celentano ed Elisa con Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Durante i nostri precedenti focus, vi abbiamo anche riportato i primi nomi degli allievi che hanno ufficialmente passato la fase più difficoltosa del programma e si apprestano a debuttare in prime time dal prossimo 25 marzo. In questo nuovo aggiornamento invece, vi forniremo tutte le anticipazioni necessarie in attesa dell’inizio del programma più amato della televisione italiana. Chi completerà la Squadra Bianca? Giuliano Peparini durante il corso del nuovo appuntamento chiederà di aggiungere un posto in più nella categoria ballo e, per non fare nessun torto, si aggiungerà anche un nuovo elemento di canto. Successivamente, Oliviero e Cosimo faranno il loro ingresso ufficiale verso il serale, il primo nella Squadra Bianca mentre il secondo (conteso da entrambi) andrà nella Squadra Blu. A completare le due squadre, ci saranno altri tre ingressi con Mike Bird, Michele e Thomas. La Squadra Bianca quindi, è ufficialmente formata da Lo Strego, Shady, Mike Bird e Thomas (per il canto) e Sebastian, Cosimo (per il ballo) contro la Squadra Blu con Riccardo, Federica, Michele (per il canto) e Vittoria, Andreas e Cosimo (per il ballo). Ufficialmente fuori Rosario, Serena, Giulia e Giada ma, per quest’ultima una sorpresa: aprirà il concerto di Elisa all’Arena di Verona.

AMICI 16 SERALE 2017, DANIELE LIOTTI QUARTO GIUDICE – E’ tutto pronto per la nuova puntata pomeridiana di Amici 16. A partire dalle 14.10 su Canale 5 Maria De Filippi condurrà la seconda parte speciale del programma verso il serale 2017. Le porte del prime time si apriranno sull’ammiraglia di Casa Mediaset dal prossimo 25 marzo e, come da tradizione, ci sarà Maria De Filippi, ideatrice del talent show più famoso ed amato della televisione italiana. Pocanzi vi abbiamo ricordato i due vocal coach delle Squadra ufficiali: Morgan per i Bianchi ed Elisa per i Blu. Quali sono gli allievi che hanno già passato il difficile step verso il serale? Nella Squadra Bianca abbiamo già ritrovato Lo Strego, Shady (per il canto) e Sebastian (per il ballo) contro la Squadra Blu con Riccardo e Federica (per il canto) e Andreas e Vittoria (per il ballo). Quali saranno gli altri componenti ufficiali che prenderanno parte alla fase finale di Amici 2017? A breve si riapriranno i battenti della seconda parte del talent e ritroveremo gli altri ragazzi seduti ancora dietro il banco in attesa di conoscere il proprio “destino” nel programma. Nel frattempo, in attesa di scoprire la formazione delle due squadre al completo, possiamo rivelarvi il nome del quarto giudice ufficiale. Dopo Ermal Meta, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato, oggi pomeriggio verrà presentato anche Daniele Liotti, l’attore che completerà definitivamente la giuria del serale 2017.

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 18 MARZO: MICHELE BRAVI OSPITE - Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.10 circa, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset una nuova puntata con il pomeridiano 2017 di Amici 16. Maria De Filippi, dopo l'appuntamento della scorsa settimana, renderà finalmente nota la classe pronta per il serale che aprirà i battenti il prossimo 25 marzo sempre su Canale 5. Dopo aver presentato i due vocal coach ufficiali e tre due quattro giudici in pista, Maria proseguirà oggi con la formazione ufficiale dell'intera classe che già, dallo scorso sabato si era incominciata a delineare. Come ben sapete, Morgan è il direttore artistico della Squadra Bianca mentre Elisa quest'anno capitanerà la Squadra Blu. Al loro fianco ritroveremo Alessandra Celentano e Boosta accanto al musicista di Monza e Veronica Peparini e Rudy Zerbi accanto alla Toffoli. Oltre alla presentazione dei direttori artistici, sono stati presentati anche tre giudici: Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato ed Ermal Meta: chi sarà il quarto? Lo scopriremo solo durante il corso del nuovo appuntamento di questo pomeriggio oppure proseguendo nella lettura con le nostre dettagliate anticipazioni. Lo speciale di questo sabato è stato registrato lo scorso 9 marzo e quindi, le anticipazioni e gli spoiler si sono prontamente diffusi in rete dopo alcune ore. Come sempre, anche questo pomeriggio a giudicare i ballerini ci penserà Giuliano Peparini, direttore artistico di questa nuova edizione serale. Michele Bravi, reduce da Sanremo 2017, sarà l’ospite musicale del nuovo appuntamento con la sua “Il diario degli errori”.

