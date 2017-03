BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric è troppo vecchio per Quinn? I dubbi invadono la sua mente

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN AMA DAVVERO ERIC, O FORSE NO? - Fin dal giorno in cui i telespettatori di Beautiful hanno scoperto che tra Quinn ed Eric c'era del tenero, un grande punto interrogativo li ha tormentati: quali erano davvero le intenzioni della Fuller? Era davvero innamorata del suo ricco Forrester? Per qualche tempo, la madre di Wyatt era riuscita persino a stupire i più scettici, dando l'impressione di avere trovato davvero l'uomo dei suoi sogni, eppure qualcosa potrebbe cambiare negli attuali episodi americani: solo qualche giorno fa, infatti, la dark lady si è sfogata con Ivy (testimone di un bacio tra l'amica e Ridge) ammettendo che a volte è difficile avere un marito così tanto in avanti con gli anni. E il suo comportamento ha finito per confermare i sospetti che difficilmente ci sarà futuro tra gli attuali coniugi Forrester: la Fuller faticherà a respingere le attenzioni di Ridge, mentre le vere ragioni dell'interesse di quest'ultimo per la suocera continueranno ad essere un vero mistero...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 MARZO: WYATT TORNA ALL'ATTACCO CON QUINN! - Beautiful concluderà oggi la sua regolare programmazione settimanale con una nuova puntata caratterizzata quasi completamente dalle preghiere di Wyatt. Dopo avere cercato di convincere Steffy a tornare da lui e avere supplicato Liam di non intromettersi nella sua vita, il marito deluso deciderà di compiere un nuovo disperato tentativo da Quinn. Per questo avrà con lei un nuovo confronto durante il quale le chiederà di porre fine a questa insensata relazione con Eric. Le parole saranno sempre le stesse: Quinn dovrà lasciare villa Forrester perché altrimenti Steffy non farà mai ritorno a casa. Ma ancora una volta la Fuller resterà ferma sulla sua decisione iniziale: lei non verrà meno all'unica possibilità di essere felice con un uomo del calibro di Eric. Wyatt potrà salvare il suo matrimonio anche senza l'aiuto di mammina! Sempre che Steffy voglia: proprio in quel frangente, infatti, la Forrester discuterà con Eric restando fermamente convinta del suo ultimatum. Fino a quando Quinn non se ne andrà dalla villa, lei non cambierà idea. Lo scontro dunque non sembra destinato a finire qui...

