BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 20 marzo: Quinn elabora un piano per liberarsi di Liam

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: IVY SARA' UTILE A QUINN? - Beautiful tornerà il prossimo lunedì 20 marzo su Canale 5, occupando la sua tradizionale fascia pomeridiana dalle ore 13:40 alle ore 14:10 circa. In tale appuntamento troverà spazio il ritorno di Ivy a Los Angeles, dopo un lungo periodo nel quale la figlia di John aveva preferito restare in Australia, lontana da Steffy e da Liam (ricordate gli ultimi problemi da lei causati prima del viaggio in aereo, decisivo per la fine degli Steam?). L'australiana si è già presentata al cospetto di Quinn, dopo avere appreso che è tornata ad occupare il suo posto di comando guidando la linea di gioielli della casa di moda. E' a lei che ha chiesto di essere reintegrata nell'azienda di famiglia e sulle prime la Fuller non è sembreta troppo convinta di darle un'altra opportunità. Tutto cambierà quando nella madre di Wyatt si farà chiaro un pensiero: e se Ivy riuscisse ad allontanare Liam e Steffy una volta per tutte? L'australiana riconquister lo Spencer?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: STEFFY CAMBIA IDEA? - La confusione continuerà a regnare sovrana nella mente di Steffy, dopo che Quinn ha deciso di intraprendere la sua assurda relazione con Eric. Per questo vedremo lunedì la Forrester alle prese con un nuovo dialogo con Liam, che tornerà all'attacco per farle capire che dovrà dare un'altra possibilità al loro amore. Lo Spencer confermerà quella che era stata la sua precedente comunicazione a Wyatt ovvero di non avere nessuna intenzione di rispettare il suo matrimonio con Forrester, che mai sarebbe stato celebrato se Quinn non ne avesse combinata un'altra delle sue. Ma di fronte a questa nuova pressione di Liam, Steffy confermerà la sua iniziale decisione: per il momento non cambierà idea, restando a casa di Thomas ma allo stesso tempo restando fedele alle promesse fatte al marito. In altre parole, Liam dovrà pazientare ma sarà di stesso avviso anche Wyatt quando sorprenderà il fratello in compagnia con la moglie?

