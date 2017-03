Ballando con le stelle 2017 / Quarta puntata: diretta, esibizioni e eliminati (oggi, 18 marzo)

BALLANDO CON LE STELLE 2017, QUARTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, A CHE PUNTO È ARRIVATA LA GARA? (OGGI, 18 MARZO) - Ballando con le stelle 2017 è pronto per emozionare il pubblico con la quarta puntata dell’edizione: il talent che vede i vip mettersi alla prova sulla pista alla ballo, tra tango e jive, torna stasera - sabato 18 marzo - in prima serata su Rai 1, sotto l’abile guida di Milly Carlucci e Paolo Belli. Sono salite a quota due le eliminazioni del programma: due settimane fa il pubblico della prima rete nazionale ha salutato la coppia composta dalla giornalista Anna La Rosa e dal ballerino Stefano Oradei, e sette giorni fa è stata invece l’attrice Anna Galiena (che ballava con Simone Di Pasquale) a dire addio al suo posto all’interno del cast. Impossibile non nominare il risultato straordinario dell’atleta paralimpico Oney Tapia, che insieme a Veera Kinnunen è riuscito a strappare 10 punti a tutti i componenti della giuria, ma anche l’incredibile determinazione e la forza d’animo di Fabio Basile (che balla con Anastasia Kuzmina) e dell’irriducibile Martina Stella. L’attrice sta continuando a ballare, insieme a Samuel Peron, nonostante l’infortunio. Tutti loro - insieme a Simone Montedoro, Giuliana De Sio, Christopher Leoni, Martin Castrogiovanni, Antonio Palmese, Fausto Leali, Alba Parietti e Kseniya Belousova - torneranno in scena pronti a regalare emozioni al pubblico con un’altra coreografia. Chi saranno i prossimi ad essere eliminati?

BALLERINI PER UNA NOTTE - Se Canale 5 - dopo la conclusione di C’è posta per te la settimana scorsa - ha deciso di schierare le sue Olimpiadi con molti dei protagonisti di Uomini e Donne e diversi altri volti noto all’interno del mondo dello spettacolo, Ballando con le stelle 2017 risponde a dovere. Oggi saranno due i Ballerini per una notte al talent di Rai 1, vere e proprie icone del grande schermo che hanno fatto sognare milioni di italiani. Stiamo parlando naturalmente di Vanessa Redgrave e del marito Franco Nero. Lo scorso gennaio Vanessa Redgrave ha compiuto 80 anni, ma non è certo l’età anagrafica a fermarla. Il prossimo 6 aprile 2017, per esempio, sarà nuovamente in tutte le sale cinematografiche con la pellicola “Il segreto”, dove ha recitato al fianco di Eric Bana, Rooney Mara e Theo James. Il film è stato diretto da Jim Sheridan. Più tardi, invece, la vedremo impegnata sulla pista da ballo, pronta a lottare per il tesoretto da assegnare poi ad una delle coppie. Nel corso della sua carriera, e da quella prima Nomination alla miglior attrice per “Morgan matto da legare” del 1967, Vanessa Redgrave ha collezionato ben 6 menzioni ai Premi Oscar, portando a casa una statuetta nel 1978 con “Giulia”. Spazio anche a Franco Nero, che vanta un David di Donatello e che ce la metterà tutta, al fianco della moglie, sulla pista di Ballando: curiosi di scoprire come se la caveranno?

PARLA LA CRIMINOLOGA ROBERTA BRUZZONE- Siamo solo al quarto appuntamento con Ballando con le stelle 2017: neanche a metà della corsa, e già scontri e battibecchi non si sono fatti attendere sul palco del talent show, specie tra concorrenti e giurati. Una delle new entry della giuria è proprio la criminologa Roberta Bruzzone, che confessandosi in esclusiva sulle pagina di Vero Tv, ha ammesso che “in effetti i nostri concorrenti prendono molto sul serio quest’avventura e il pensiero di fare brutta figura li tormenta. La mia presenza e il mio ruolo, poi” ha aggiunto ancora “creano un ulteriore motivo di timore nei ballerini. Oltre alla valutazione tecnica sulla loro performance, che è propria della giuria, sono sottoposti al mio commento che attiene a una parte più intima del loro ‘io’ e che riguarda il disvelamento di alcuni lati del loro carattere che magari finora avevano voluto tenere nascosti sulla base dell’immagine pubblica che si sono costruiti”. Il ruolo di Roberta Bruzzone, insieme a quello di tutti gli altri giurati, non è semplice: assisteremo a nuovi confronti oggi, durante la nuova puntata di Ballando con le stelle?

© Riproduzione Riservata.