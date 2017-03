CAROLYN SMITH/ La giurata pronta a tornare in scena (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

CAROLYN SMITH, LA RINASCITA DOPO LA MALATTIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Carolyn Smith è apparsa raggiante nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, fasciata in un abito punk e con i capelli color silver. Sembrano lontani i tempi bui a causa della malattia che le aveva tolto il sorriso e adesso il giudice più severo di Ballando con le stelle 2017 è tornata più combattiva che mai ed è sempre pronta a mettersi in gioco pur attirandosi le critiche dei ballerini. La danza è sempre nel cuore di Carolyn Smith ed è stata perfino terapeutica, aiutandola ma uscire dal terribile momento che ha vissuto col cancro tanto da voler realizzare un progetto di danza-terapia. Tempo fa, un suo gesto ha sorpreso milioni di telespettatori quando la donna si è tolta il turbante durante una puntata di Domenica In mostrando a tutti la sua battaglia. A febbraio, come dichiarava a Vanity Fair, la Smith ha iniziato un corso di Sensual Dance Fit che si propone di aiutare le donne a ritrovare la propria femminilità. Stasera, sabato 18 marzo 2017, la ritroveremo in giuria al talent show di Rai 1 pronta a dare i suoi voti: come saranno?

CAROLYN SMITH, LA SCHEDA DEL GIUDICE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Carolyn Smith partecipa a Ballando con le stelle fin dalla quarta edizione nel 2007 e si contraddistingue sempre per i suoi voti severi e piuttosto bassi ai concorrenti fino alla fase finale del talent, quando inizia invece a mostrare apprezzamento verso qualche pupillo. La Smith è una danzatrice, coreografa e personaggio televivisivo nata a Glasgow nel 1960. La sua carriera di ballerina inizia dall'età di cinque anni, praticando anche ginnastica artistica e atletica leggera. A partire dall'età di quindici anni ottiene i primi successi ed è finalista ai campionati Europei e campionati del Mondo come il Grand Slam. La Smith appare spesso a Ballando con le stelle con look molto particolari e ha ben nove tatuaggi.

© Riproduzione Riservata.