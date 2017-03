CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA/ Migliorerà l'espressività? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, IL VALZER (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Continua a essere sottotono la presenza dell'attore Christopher Leoni a Ballando con le stelle 2017, nella terza puntata il concorrente rischia l'eliminazione. Nella settimana di prove Leoni cerca il riscatto, e nella clip delle prove il concorrente parla della sua decisione di presentare come terza esibizione un valzer, il ballo, a suo parere, più difficile perché impostato e pieno di tecnica. Christopher Leoni ed Ekaterina Vaganova scendono subito in pista per il loro valzer moderno. Entrambi sono vestiti in maniera elegante e prendono subito possesso della pista con le giravolte e i loro movimenti di braccia e gambe. L'esibizione nel complesso è piacevole, l'attore continua ad avere un'espressione seria e non riesce a lasciarsi andare completamente.

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, SUPERANO IL TELEVOTO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - I movimenti sono molto rigidi e impostati e la differenza con la sua partner è molto evidente. Il pubblico in studio però apprezza molto l'esibizione, i giudici non sono dello stesso parere. Mariotto definisce il ballo un vero e proprio disastro, per Ivan Zazzaroni il ballerino è stato poco maschile nelle sue movenze. Carolyn Smith apprezza i miglioramenti tecnici e fa qualche appunto sulla posizione delle braccia durante le giravolte ma non può fare a meno di notare, ancora una volta, la poca carica emotiva della coppia. Selvaggia Lucarelli concorda con i giudici maschi, tutto troppo finto e impostato e definisce il concorrente, una sorta di bella statuina. Canino, il più critico la scorsa settimana fa un monologo sull'espressività del concorrente e una battuta sul suo look. I giudici si esprimono così: Mariotto e Zazzaroni danno 5 punti a testa, ne danno 6 Canino e Smith, più critica Lucarelli con 4. Il concorrente nella classifica tecnica ottiene in totale 26 punti e si ritrova terzultimo. Non va meglio con il televoto da casa, Leoni si ritrova tra gli ultimi due in gara e deve andare allo spareggio finale con Anna Galiena e Simone Di Pasquale. La coppia per la seconda esibizione della serata porta in scena un ballo ritmato e allegro. Leoni nelle battute iniziali mantiene una faccia seria ma poi si lascia andare e inizia a sorridere entrando più nello stille del ballo caraibico. L'esibizione è fresca, piacevole e pulita. La coppia è in grande sintonia e la coreografia molto articolata. Il pubblico da casa apprezza molto il ballo e alla fine premia la coppia con il 60% di preferenze, eliminando Anna Galiena, che invece aveva puntato su un Charleston.

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, COSA PORTERANNO IN PISTA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Christopher Leoni deve lasciarsi andare e migliorare la sua espressività se vuole continuare il suo percorso a ballando con le stelle. L'attore ha il merito di aver preso sul serio la gara, s’impegna ed esegue bene i passi di danza ma non è dentro il ballo, è sempre serio e distaccato e questo alla lunga potrebbe pregiudicarne il successo. I giudici continuano a fare leva sulla sua mancanza di espressività mentre il pubblico lo ama, bisogna raggiungere un compromesso.

