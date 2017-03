CLAUDIO SONA E MARIO SERPA/ Ritornano insieme in tv (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, LA ROTTURA È DEFINITIVA? (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Questa sera, sabato 18 marzo su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Uomini e donne, intitolata Olimpiadi della Tv, che avrà per protagonisti, tra gli altri, anche Claudio Sona e Mario Serpa. Si tratta di un appuntamento inedito, ma Claudio e Mario sono due volti molto popolari, per aver partecipato alla prima storica edizione del trono gay di Uomini e Donne, che ha visto il tronista Claudio Sona scegliere Mario. I due sono stati la prima coppia omosessuale del programma di Maria De Filippi. Le settimane successive alla scelta sembravano il preludio per una lunga e divertentissima storia d'amore. I due erano andati a convivere ed avevano instaurato un rapporto molto diretto con i fan, che venivano di frequente aggiornati di tutte le ultime novità relative ai due beniamini. Una storia d'amore che aveva inoltre portato a Mario in dote il ruolo di nuovo opinionista accanto a Tina, Gianni e Jack durante le puntate del trono classico. La coppia è però di recente scoppiata. Entrambi, con un messaggio su Instagram, hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Numerosi i messaggi di affetto per entrambi, ma anche tante le critiche piovute su di loro, con buona parte degli utenti sui social che hanno tirato fuori, nuovamente, la parola 'business'. Vederli nuovamente insieme sulla rete ammiraglia Mediaset sarà motivo di grande gioia per i fans, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due...

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, LA LORO BIOGRAFIA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Claudio Sona nasce a Verona il 29 settembre del 1987. Da giovane ha sempre lavorato nel mondo della ristorazione. All'età di 23 anni decide di aprire una sua attività, un bar nel centro della città dove è nato. Precedentemente all'esperienza di Uomini e Donne ha avuto una storia importante durata 5 anni. Attualmente è single, dopo la rottura del fidanzamento con Mario Serpa. Classe 1986, Mario Serpa nasce a Roma 31 anni fa. Prima di entrare a Uomini e Donne lavorava come commesso di un centro commerciale ed era un per di una famosa discoteca della capitale. Il suo arrivo a Uomini e Donne è datato alla stagione 2016-2017, nella prima parte del trono classico, che grazie a Maria De Filippi apre le porte anche agli omosessuali. La scelta di Claudio arriva prima di Natale, ed è Mario il ragazzo con cui il veronese vuole uscire dallo studio. Tra di loro finisce dopo circa tre mesi.

