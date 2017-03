COSIMO BARRA/ Sarà pronto per affrontare il serale? (Amici 18 marzo 2017)

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: UNA CRISI DI PIANTO (AMICI, 18 MARZO 2017) - Cosimo Barra è il ballerino della trasmissione di Amici di Maria De Filippi specializzato in latino americano, ma durante l'intero anno scolastico si è cimentato in molteplici stili riuscendo a raccogliere ottimi risultati. Oltre all'abilità nella danza è un ragazzo profondamente sensibile e coinvolge i suoi compagni in gag divertenti, teatrini allegri e battute simpatiche. Purtroppo nelle ultime settimane sta affrontano un periodo difficile in cui si sente insicuro, messo da parte e non apprezzato dai suoi docenti: il serale è alle porte e si stanno a poco a poco occupando i banchi di chi vi parteciperà. Cosimo non è ancora tra questi compagni fortunati e ne soffre. Nella puntata del 9 marzo il ragazzo di Eboli ha avuto una vera e propria crisi di pianto in cui ha dimostrato una fortissima emotività: la sua insegnate Natalia Titova ha cercato di rincuorarlo con affetto ma il concorrente sembrava davvero disperato. Sarà Cosimo pronto per affrontare lo stress del serale?

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: VARI STILI DI BALLO (AMICI, 18 MARZO 2017) - Cosimo Barra è un ragazzo volenteroso e si impegna sempre a fondo in tutte le coreografie proposte cercando di cimentarsi anche in nuovi stili come il modern jazz e l'hip hop: proprio per questo sembra essere un ballerino versatile e preparato sia nel suo mood come in altre tipologie di ballo. Ha tecnica ed eleganza e sa interpretare la danza sportiva con grande coinvolgimento e passione: il pubblico conosce Cosimo per le coreografie di Paso Doble, Tango, Jive, Boogie Woogie, Valzer e tutti gli stili proposti dalla sua bravissima maestra russa Natalia Titova, ex professionista di Ballando con le Stelle ed ora docente affermata nella scuola di Amici. Cosimo balla anche con l'insegnante Veronica Peparini, il maestro Kledi, la docente di classico Alessandra Celentano e il ballerino di hip hop Emanuel Lo, con ottimi risultati e apprezzamenti: proprio per questo è pronto ad affrontare il serale, se non fosse per un'estrema sensibilità che spesso gli gioca brutti scherzi e lo fa vacillare nelle sue convinzioni. Cosimo deve tirare fuori tutta la sua grinta per credere nelle sue potenzialità e acquisire maggiori sicurezza e lucidità.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: ANDRA' AL SERALE? (AMICI, 18 MARZO 2017) - Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di oggi pomeriggio, sabato pomeriggio 18 marzo scopriremo gli ultimi allievi fortunati a poter accedere al serale: il pubblico appassionato di Amici e i fan di Cosimo sperano che il ragazzo sia scelto dal direttore artistico Giuliano Peparini e possa coronare il sogno di poter ballare ancora sotto le luci della prima serata di canale 5. Forza Cosimo balla per noi!

