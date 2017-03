CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 18 marzo 2017: Cuore e Sapore, Ristorart e Re Artù

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 MARZO: CUORE E SAPORE, RISTORART E RE ARTÙ - Le cucine posso diventare un vero e proprio incubo, ma per fortuna c'è Antonino Cannavacciuolo: il pluripremiato chef aiuterà i ristoranti in crisi per scongiurare il rischio della chiusura in "Cucine da Incubo". Questa la missione del programma televisivo di cui è protagonista. Oggi, sabato 18 marzo, alle 8:25 su FoxLife verrà trasmessa la puntata "Cuore e Sapore", che prende il titolo dal nome del ristorante di Milano che si propone di portare nel capoluogo lombardo un po' di quel calore e di quella buona cucina di Napoli. Antonino Cannavacciuolo si ritroverà, però, in un ristorante in grave crisi: l'intervento dello chef servirà a salvare le sorti del ristorante in questione? Alle 16:10, invece, andrà in onda l'episodio "Ristorart": protagonisti due fratelli, Stefano e Pino, entrambi cuochi e titolari. Il benessere del ristorante e della famiglia è messo in pericolo dai continui litigi dei due fratelli, per cui lo chef pluripremiato dovrà provare a salvare Stefano e Pino dal loro incubo. Infine, oggi alle 17:05 verrà trasmessa la puntata "Re Artù" di Cucine da Incubo: in questo caso Antonino Cannavacciuolo si recherà a Gaggiano, in provincia di Milano, per conoscere Stefano, Davide e Marco, tre fratelli titolari del ristorante Re Artù. L'entusiasmo che ha caratterizzato gli inizi sembra svanito, ma l'aiuto dello chef potrebbe rappresentare l'ancora di salvezza del locale, oltre che l'appiglio per risollevarne le sorti.

