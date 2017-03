DOPPIO INGANNO/ Su Rete 4 il film diretto da Jason Bourque (oggi, 18 marzo 2017)

DOPPIO INGANNO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Doppio inganno, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica - thriller dal titolo originale Stolen Dreams. Si tratta di un film canadese realizzato nell’anno 2015 e mandato in distribuzione direttamente in televisione per la regia di Jason Bourque, nel cast sono presenti Brooke Langton, Mike Dopud, Peter Benson, Jerry Wasserman, Josh Byer e Carmel Amit. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

DOPPIO INGANNO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in quella che sembra una tranquilla cittadina degli Stati Uniti d’America. Qui vive una famiglia abbastanza felice composta da papà Richard, mamma Laura (Brooke Langton) e dalla piccola Zoe. Un ambiente familiare sano nel quale c’è tantissimo amore e voglia di condividere insieme tutte le cose belle sa regalare. Tuttavia a volte la vita sa essere davvero dura. Un brutto giorno mentre i tre si ritrovano all’interno di un centro commerciale accade un fatto che segnerà per sempre le loro vite. Durante un momento di distrazione, Richard e Laura perdono di vista la piccola Zoe. I due genitori preoccupati si affanno a chiamarla, a cercarla rivolgendosi anche gli uffici competenti e quindi alle forze dell’ordine. Purtroppo della piccola Zoe si sono perse le tracce. Il detective che si sta occupando del caso non ha alcun dubbio nel sottolineare come la bambina sia stata vittima di un rapimento. I sensi di colpa, il grande dolore per la scomparsa della bambina iniziano a lacerare l’amore esistente tra Richard e Laura lasciando spazio soltanto ad odio e senso di impotenza. Purtroppo l’epilogo del loro matrimonio è un dolorosissimo divorzio che cambierà per sempre le loro esistenze. A distanza di circa quindici anni dal divorzio, Laura si è rifatta una vita anche se non passa giorno che non pensi alla figlia cercando di immaginare come sia diventata e quale vita possa vivere. La donna si dedica a tempo pieno alla propria professione di avvocato e per superare o quanto meno gestire il dolore subito per la perdita della figlia, sta frequentando da un bel po’ di tempo un gruppo di sostegno dove ha avuto modo di conoscere un uomo di nome Jacob che purtroppo ha dovuto subire lo stesso trauma con il rapimento del figlio. Jacob e Laura hanno incominciato a frequentarsi diventando di fatto una coppia. Un giorno la vita di Laura ha un nuovo scossone emozionale, si ritrova davanti una giovane donna di nome Grwin che sembra essere sua figlia Zoe. Il vecchio detective ormai in pensione che si era occupato del caso, non sembra convinto della cosa ed aiuta Laura e difendersi da uno spietato piano ordito ai suoi danni.

