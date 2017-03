DOUBLE TEAM GIOCO DI SQUADRA/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 18 marzo 2017)

DOUBLE TEAM - GIOCO DI SQUADRA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Double Team - Gioco di squadra, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 1997 diretta da Tsui Hark (Seven swords, The taking of Tiger Mountain, Once upon a time in China) ed interpretata da Jean-Claude Van Damme (Double impact - Vendetta finale, Senza tregua, Senza esclusione di colpi), Dennis Rodman (Super agente speciale, Il peggior allenatore del mondo, Cutaway) e Mickey Rourke (The wrestler, Iron Man 2, 9 settimane e mezzo). La parte finale del film è stata registrata a Roma e vede l'interpretazione, seppure in ruoli molto minori, di alcuni attori italiani come Orso Maria Guerrini, Valeria Cavalli, Mario Opinato e Paolo Calissano. Il confronto finale fra Quinn e Stavros, ambientato nel Colosseo di Roma, è in realtà stato girato nell'anfiteatro romano di Arles, in Francia. Double team - Gioco di squadra, non ha ricevuto particolari riconoscimenti da parte della critica. L'unico premio che si è aggiudicato nella stagione della sua uscita è stato un Razzie Award. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

DOUBLE TEAM - GIOCO DI SQUADRA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRMA - Jack Paul Quinn (Jean-Claude Van Damme) è un agente del controspionaggio vicino alla pensione. La sua ultima missione sarà quella di catturare un boss mafioso, Andreas Stavros (Mickey Rourke). Purtroppo la missione fallisce, durante la missione Stavros non viene catturato ma suo figlio di 6 anni viene ucciso per errore. Il boss mafioso ora ha un motivo per doiare Quinn, e promette vendetta. Quinn viene trasferito, come risultato dell'ultima disastrosa missione, su un'isola misteriosa detta Colonia, dove vengono fatte rifugiare le spie che per qualche motivo devono essere credute morte. Stavros intanto sta programmando di rapire e uccidere la fidanzata Quinn, in attesa del loro primo figlio. Quando Quinn scopre le intenzioni del mafioso evade, con l'aiuto del trafficante d'armi Yaz (Dennis Rodman) dalla Colonia per tornare dalla sua donna. Quando la ritrova, a Roma, la donna sta per partorire, ma Stavros è in agguato e pronto a fare la sua mossa.

