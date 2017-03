EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA/ Ci emozioneranno ancora? (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA, ARIA DI MATRIMONIO? (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia saranno tra i protagonisti della puntata di questa sera, sabato 18 marzo Le Olimpiadi di Uomini e Donne, in onda in prima serata su Canale 5, al posto dello speciale 'C'è posta per te', che sarà in programma nella giornata di domenica. Sono stati forse una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Sicuramente tra le più vere. Parlando di amore. Una storia che è iniziata all'interno degli studi di Uomini e donne e che poi è proseguita successivamente al di fuori delle telecamere. L'amore era così grande che i due hanno deciso di andare a convivere insieme. Ma non solo, dopo poco tempo è arrivato anche Brando, il primogenito della coppia composta da Eugenio e Francesca. Adesso, per loro, il ritorno a Uomini e Donne, in quella che si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena. Ed emozioni. Emozioni che proseguiranno anche una volta terminata la puntata. In una recente intervista infatti, rilasciata al settimanale Vip, Francesca Del Taglia ha ammesso di voler andare fino in fondo con Eugenio. I due hanno intenzione, finalmente, di sposarsi. Una data certa per il matrimonio ancora non c'è, ma la coppia ha scelto di ritagliarsi un momento tutto per sé e dare così il via ai preparativi. Tra questi si annovera anche l'intenzione di avere un figlio. Un secondo figlio, dopo la nascita di Brando nella primavera del 2014. Sono trascorsi 3 anni, sembrano un'infinità. Ma ecco che Eugenio e Francesco, entusiasti dall'idea di diventare genitori una seconda volta, hanno deciso di assicurare al primogenito un fratellino o una sorellina. La famiglia continua dunque ad allargarsi per entrambi. L'amore tra i due non ha mai subito scossoni né crisi passeggere di sorta, che spesso hanno accomunato coppie nuove e meno nuove di Uomini e Donne.

EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA, LA BIOGRAFIA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Eugenio Colombo quest'anno ha compiuto 31 anni (classe 1986). Nato a San Giorgio, è vissuto con la sua famiglia a Cremona. Prima di approdare a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, ha avuto un passato di modello e uomo immagine. Da qualche tempo ha intrapreso un'attività, legata al settore dell'abbigliamento, con Francesca, ed è anche dj. Francesca Del Taglia è nata a Firenze nel maggio del 1989. Ha dunque tre anni in mani rispetto al suo fidanzato. Dopo aver lavorato per diverso tempo all'interno della ditta del padre, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. Qui ha conosciuto Eugenio. Dopo un solo anno dalla scelta è arrivato il primo bambino, Brando. Lavora con il fidanzato all'interno di un negozio di abbigliamento che hanno aperto a poca distanza dalla scelta compiuta all'interno degli studi televisivi Mediaset.

© Riproduzione Riservata.