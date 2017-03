FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ Su che note balleranno questa sera? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, HANNO UN FORTE FEELING (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Fabio Basile continua a essere una ventata di aria fresca all'interno di Ballando con le stelle 2017. Il giovane concorrente è riuscito a conquistare tutti con il suo spirito combattivo e il suo modo di fare fresco e giovanile. La scorsa settimana la sua esibizione del Boogie è stata un successo, complice un buon feeling con la sua insegnante Anastasia Kuzmina, l'atleta è riuscito a fare breccia nel cuore dei giudici che gli hanno regalato voti molto alti. Durante le prove di questa terza settimana del programma il concorrente ha manifestato una certa stanchezza fisica. Basile ha raccontato, durante le prove, di star preparando un'importante competizione internazionale e di aver preso troppo alla leggera le prove di ballo. Il ragazzo però vuole mettercela tutta e nonostante l'atteggiamento da sbruffone non pare per nulla intimidito dagli altri concorrenti. Nell'esibizione della terza serata Basile porta in scena un Paso Doble sulle note di Wake Up di Rocco Hunt. Il ballo è divertente e moderno, mantenendo la tendenza già collaudata nelle scorse puntate il concorrente ha introdotto nel ballo diversi salti e acrobazie, che arricchiscono la coreografia e rendono l'esibizione nel complesso più piacevole. Il ballo è molto scenografico con ampie piroette e l'utilizzo di pose plastiche per dare maggiore intensità all'esibizione. Tra i due ballerini c'è grande sintonia e Basile pare fin da subito concentrato sul pezzo tanto che in qualche primo piano è possibile vedere che sta contando per essere coordinato con la sua partner. Quando balla da solo il concorrente è padrone della pista e per nulla a disagio. I movimenti sono fluidi e ben assortiti. Stasera, Fabio Basile scenderà nuovamente in scena al fianco di Anastasia Kuzmina per la quarta puntata: come se la caverà?

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, I VOTI DEI GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Arriva il momento dei giudizi anche per la terza puntata di Ballando con le stelle della settimana scorsa. Carolyn Smith apprezza la tecnica del concorrente nel ballo ma fa un appunto sulla sua fisicità, funzionale al judo ma non al ballo. Mariotto, invece ne esalta la modernità e la bravura di essere riuscito a far divertire anche in un ballo molto impostato. Tra il pubblico ci sono anche i genitori del concorrente e Milly Carlucci fa qualche domanda di rito. Arrivano i voti e Basile ottiene 38 punti in totale, divisi tra: Zazzaroni 6 punti, Canino e Smith ne danno 7, Lucarelli regala 8 punti e Mariotto 10. Tutti restano a bocca aperta per il giudizio dello stilista e Zazzaroni non ci sta, avendo giudicato il ballo solo sufficiente il giornalista non accetta i voti entusiastici del suo collega, il ballo non gli è piaciuto, troppo veloce e con una musica non adeguata. Il pubblico in studio non è d'accordo e dello stesso parere è anche la Lucarelli, che invece si è divertita molto. Alla fine di tutte le esibizioni, il concorrente si piazza al terzo posto della classifica provvisoria, prima di lui solo l'atleta paraolimpico Tapia e l'attrice Martina Stella. L'accesso alla puntata successiva è garantito. Fabio Basile fa fatto un'ottima esibizione con uno stile di ballo tradizionale, che però ha reso suo. Il concorrente ha il merito di avere una giovane età e di credere molto in quello che fa, questo suo atteggiamento non lo mette in cattiva luce ma sembra esaltarne ancora di più le doti da ballerino, perché fa suo ogni ballo. Non tutti i giudici la vedono allo stesso modo ma con il pubblico da casa dalla sua parte Fabio Basile potrebbe diventare una vera e propria rivelazione di Ballando con le stelle: staremo a vedere...

