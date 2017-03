FABIO CANINO/ È il giudice più irriverente? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

FABIO CANINO, NUOVI ORIZZONTI PER IL GIUDICE PIÙ IRRIVERENTE? (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO) - È il giudice più pungente di Ballando con le stelle 2017 e ogni sabato sera lancia giudizi al vetriolo ai concorrenti dello show. Stiamo parlando di Fabio Canino che tra un'edizione e l'altra del talent show vip più famoso della tv ha avuto modo di scrivere anche un libro dal titolo Rainbow Republic. Un libro leggero, dalla forte verve comica e che cerca di combattere l'omofobia attraverso una narrazione punk e colorata. Nonostante la sua irriverenza, Fabio Canino mantiene comunque la sua educazione e il suo garbo ed è divenuto nel corso del tempo una vera e propria istituzione: all'interno di Ballando con le stelle, i giudizi cono sì severi, ma sempre chiari e pronti a spronare tutti i concorrenti in gara a dare il meglio, e soprattuto a sfoggiare miglioramenti appuntamento dopo appuntamento. Canino sarà pronto a tornare su Rai 1 stasera, sabato 18 marzo 2017, per il quarto appuntamento con la 12esima edizione del talent, e la curiosità comincia a salire: quali saranno i voti (e i commenti) della serata?

FABIO CANINO, LA SCHEDA DELL'ATTORE E SPEAKER (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO) - Fabio Canino nasce a Firenze nel 1963. Subito dopo il diploma si iscrive alla Bottega Teatrale di Firenze. Nel 1999 si cimenta anche nel ruolo di regista e porta sul palcoscenico Carosello, e dopo tutti tutti a letto. Nel 2003 diventa conduttore nel programma di La7 e recita nel film Fratelli Coltelli e Besame Mucho di Maurizio Ponzi. Prende parte alla trasmissione Cronache Marziane e dal 2007 bazzica famose radio italiane come Rai Radio2 e Radio Montecarlo. Nello stesso anno diventa giudice del talen show Ballando con le stelle. Nel 2013 conduce il programma comico in seconda serata Aggratis! Di recente ha collaborato al pezzo di Immanuel Casto intitolato Da Grande sarai f***io.

© Riproduzione Riservata.