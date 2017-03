FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI DIFENDE IL SUO AMORE DALLE ACCUSE DI FRANCESCA PERSI – Silvia Provvedi, in questi mesi, si è trasformata nella fidanzata perfetta. Da quando Fabrizio Corona è finito nuovamente in carcere, la brunetta de Le Donatella si è assunta tutte le responsabilità trasformandosi in una vera compagna di vita. E’ lei, infatti, che si occupa delle attività di Corona e che si prende cura di Carlos in assenza del padre. Per poter vedere regolarmente il fidanzato, poi, ha chiesto e ottenuto il foglio di convivenza che le riconosce gli stessi diritti di una moglie. Contrariamente ad altre donne, dunque, Silvia Provvedi non è fuggita nonostante la difficile situazione giudiziaria del fidanzato. Eppure, Francesca Persi, socia di Fabrizio Corona agli arresti domiciliari e coimputata con lui in uno dei procedimenti penali. "Voglio che si sappia che tra me e Fabrizio c'è un sentimento sincero. Che abbiamo un rapporto solido. Che ci vogliamo ancora un bene dell'anima e che il nostro affetto non sarà scalfito da questa brutta storia. Fabrizio – ha fatto sapere ad Alberto Dandolo per “Oggi” - si è rovinato per colpa della gemella (Silvia Provvedi, del duo musicale "Le Donatella" ndr). Lei a un certo punto lo ha totalmente circuito. Lui si è invaghito di questa ragazzina che gli chiedeva sempre di più. Fabrizio negli ultimi mesi sembrava essere sotto l'effetto di un sortilegio d'amore. Non era più lui". Di fronte alle parole di Francesca Persi, Silvia Provvedi preferisce restare in silenzio e mostrare l’amore che prova per Fabrizio Corona sui social. Cliccate qui per vedere il post.

