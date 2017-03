FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Impegno massimo per il cantante (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, UN FRIZZANTE CHARLESTON (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle della scorsa settimana la coppia formata dal cantante Fausto Leali assieme alla sua maestra Ornella Boccafoschi si è esibita in un frizzante Charleston sulle note del brano di Jannacci Vengo anch'io no tu no: il cantante ha saputo ballare con il suo consueto divertimento riuscendo anche a sollevare la partner in un abbozzo di presa ma nonostante lo sforzo di Faustino ballerino, come viene chiamato simpaticamente da tutti, la giuria è poco clemente sulla sua performance. Peccato, ma il concorrente e la sua ballerina riescono a proseguire la gara e ci aspettano la prossima puntata di oggi, 18 marzo.

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, PUNTI DI FORZA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Fausto Leali sta dimostrando una forte motivazione e un buon senso del ritmo; è musicale, divertito, suscita allegria e mette voglia di ballare; queste sono tutte caratteristiche preziose e positive che tutta la giuria apprezza. Tecnicamente il concorrente non è brillantissimo anche a causa forse di uno spirito atletico e un'età che non vengono incontro alla prova fisica, ma dalla sua parte ha un carattere coinvolgente che può farlo proseguire ancora per molto all'interno della competizione di ballo del sabato sera di Rai 1. Durante la clip della settimana trascorsa della coppia, vediamo Fausto Leali ripassare continuamente i passi di danza anche durante le pause; questo denota una fortissima motivazione e una grande voglia di imparare. La danza è diventata una vera e propria ossessione per il cantante che ci ha regalato così tante canzoni di successo e così tante emozioni.

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, IL CANTANTE TIRERÀ FUORI IL SUO FASCINO? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle il pubblico appassionato alla pista da ballo di Rai 1 si aspetta dal cantante italiano una performance emozionante e virile, magari in un Paso Doble o un intrigante Tango argentino o Apache: il concorrente deve tirare fuori tutto il suo fascino maschile e condurre la compagna Ornella Boccafoschi con impeto e passione. Questa è la caratteristica che la giuria di Ballando con le stelle, Milly Carlucci e tutto il parterre dei suoi ospiti si attendono dal concorrente, che metta da parte per un attimo la sua consueta autoironia ed entri nella parte di ballerino appassionato e sensuale: forza Faustino ballerino, noi non ti lasceremo!

