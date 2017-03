FEDERICO GREGUCCI E CLARISSA MARCHESE/ Uniti più che mai su Canale 5 (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

FEDERICO GREGUCCI E CLARISSA MARCHESE, PRONTI A SFIDARSI NEL NUOVO PROGRAMMA TV (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Questa sera, sabato 18 marzo importantissimo appuntamento su Canale 5 con il programma inedito intitolato Uomini e Donne - Le Olimpiadi della Tv, dove protagonisti del trono classico e over, di ieri e oggi, si sfideranno in delle sfide dal sapore Mediaset eterno, con le prove di Tu si que vales, Striscia la notizia, C'è posta per te e Amici. Ci saranno anche Federico Gregucci e Clarissa Marchese. I due si sono scelti (la tronista era Clarissa in questo caso) all'interno del trono classico un paio di mesi fa. Tra i due era stata da subito evidente la passione, il forte feeling, capace di superiore più di un concorrente temibile, come ad esempio lui, Luca Onestini, che sarebbe poi diventato il nuovo tronista. Durante una recente intervista rilasciata a Radio Radio, l'ex tronista di Uomini e Donne, nonché Miss Italia, ha parlato dei suoi progetti con Federico, con cui convive ormai da diverso tempo, a testimonianza di come il rapporto tra i due sia ancora molto forte dopo che i riflettori della televisione si sono spenti, momentaneamente, sulla coppia uscita direttamente dagli studi di Uomini e Donne, più unita che mai. ''Mi sposo'', questo il virgolettato di Clarissa Marchese, che chiarisce le intenzioni serie della ragazza che ha con Federico. La coppia, davanti a sé, vede un futuro luminoso, con l'intenzione, chiara, di avere al più presto una famiglia tutta per sé. Le nozze, dunque, saranno soltanto il primo passo. Stabilita anche, anno più anno meno, la data: ''Entro un anno e mezzo ci sposeremo''. Dopo la costruzione della famiglia. Non prima. A questo proposito, durante l'intervista concessa a Radio Radio, la ragazza ha voluto smentire la presunta gravidanza che le è stata attribuita da più di una rivista di gossip nelle ultime settimane. Novità, in tal senso, soltanto dopo il matrimonio. Presumibilmente. Adesso non è ancora arrivato il momento. Sempre riguardo al matrimonio, Clarissa Marchese ha anche svelato un altro particolare molto interessante. Infatti, Federico Gregucci ha una casa in Sardegna e non è da escludere che il matrimonio possa essere celebrato in quella che è una location da sogno per la ragazza, con la terra sarda a fare da cartolina ad uno degli eventi più attesi dai fan di Uomini e donne.

FEDERICO GREGUCCI E CLARISSA MARCHESE, LA BIOGRAFIA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Clarissa Marchese è nata il 16 aprile del 1994 a Sciacca, in Sicilia. Suo padre è un pizzaiolo, con una madre cresciuta negli Stati Uniti. Dopo aver studiato danza per 10 anni, Clarissa intraprende la strada dello spettacolo, conquistando il titolo di Miss Italia e collezionando la partecipazione al reality di La7 Cuochi e Fiamme, prima di approdare a Uomini e Donne. Federico Gregucci ha 27 anni ed è il figlio di un noto ex calciatore, ora allenatore di calcio, papà Angelo, che militò, tra le altre squadre nella Lazio. Federico non ha avuto la stessa carriera di suo padre ma tutt'oggi gioca tra le fila dell'USD Umbra, in Toscana, dopo aver partecipato all'avventura inglese con il Leyton Orient, club della Serie C britannica.

© Riproduzione Riservata.