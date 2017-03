FRANCESCO TURCO/ Il cavaliere in pista da ballo! (Olimpiadi Uomini e Donne, oggi 18 marzo)

FRANCESCO TURCO, L'EX CAVALIERE PRONTO ALLA SFIDA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Francesco Turco è stato uno dei protagonisti più amati del people show di Canale 5 Uomini e Donne e nel corso degli anni ha fatto parlare molto di sè grazie alle sue relazioni numerose con le dame, che duravano il tempo di poche registrazioni. Tuttavia, ormai da gennaio, Francesco ha lasciato il trono over del programma e sta vivendo la sua relazione con Antonietta. Contrariamente alle aspettative di molti, come ad esempio Tina, i due sono ancora insieme felici e li vedremo nello speciale di Uomini e Donne - Olimpiadi della Tv che prenderà il via sul piccolo schermo di Canale 5 stasera, sabato 18 marzo, in prime time. In quali prove si cimenterà l'ex cavaliere?

FRANCESCO TURCO E ANTONIETTA: SFIDA SULLA PISTA DA BALLO (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Secondo le prime indiscrezioni che circolano sul web e sui siti specializzati, come Il Vicolo delle News, nel corso dello speciale di Uomini e Donne avremo modo di vedere l'ex cavaliere Francesco Turco alle prese con il ballo insieme alla sua compagna Antonietta. Secondo quanto si è potuto apprendere, Francesco sarà protagonista di diverse sezioni della sfida, esibendosi sulla pista da ballo. Infatti, la danza è una sua grande passione e ora potrà mostrarlo in prima serata. Come dimenticare le sue performance durante la trasmissione (insieme anche alla sua fobia per gli animali che ha precluso moltissime sue relazioni)?: Turco su esibirà durante lo spazio delle Olimpiadi Tv dedicato ad Amici di Maria De Filippi, naturalmente contro alcuni dei protagonisti del trono classico: ma chi vincerà?

FRANCESCO TURCO E ANTONIETTA: AMORE LONTANO DALLE TELECAMERE (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Francesco Turco e Antonietta sono tra i protagonisti dell'appuntamento in prime time di Uomini e Donne - Olimpiadi della Tv, che cercherà di bissare il successo dello scorso giugno, quando il programma di Maria De Filippi con la lettera di Gemma a Giorgio fece un record di oltre 3 milioni di telespettatori. La simpatia e il brio di Francesco sono sicuramente una carta vincente per divertire il pubblico di Canale 5 e degli affezionati alla trasmissione. Inoltre, è interessante vedere lui e la sua compagna, presentata lo scorso dicendo a mezzo social, in questa nuova veste. "Ciao Antonietta, ti voglio tanto bene e sarai il mio amore per sempre" scriveva Francesco qualche mese fa. A distanza di quattro mesi i due sono più felici che mai e quindi la loro partecipazione alla puntata speciale darà modo di palpare la loro serenità.

© Riproduzione Riservata.