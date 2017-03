FRANCO NERO/ Ballerino per una notte e nuovo progetto in vista (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

FRANCO NERO, L’ATTORE BALLERINO PER UNA NOTTE: PRESENTATO IN ITALIA “CALIBRO 10 - IL DECALOGO DEL CRIMINE” (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella prima serata di Rai 1 va in onda una nuova ed imperdibile puntata del talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci. Una puntata che vedrà grande protagonista anche il celeberrimo attore italiano Franco Nero che vestirà i panni del Ballerino per una notte. L’artista conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, recentemente ha presentato a Roma il film Calibro 10 – Il decalogo del crimine per la regia di Massimo Ivan Falsetta. Nero ha sottolineato alla rivista cinematografica online Close Up: “Amo il mio lavoro, devo divertirmi nel farlo e mi piace aiutare i giovani. Spesso vengo in Italia per prendere parte a dei cortometraggi o a produzioni indipendenti. Mio figlio fa il regista e capisco quanto possa essere difficile fare questo mestiere e mi metto nei panni dei suoi coetanei. Vivo a Londra dove c’è la mia famiglia, ma viaggio spesso in America dove lavoro con grandi regista. A breve inizierò un progetto con Vanessa Redgrave, mia moglie, dal titolo Rose in Winter, un film su un eroina morta nei campi di concentramento”. In attesa di ritrovarlo all'opera sul grande schermo: come se la caverà come ballerino?

FRANCO NERO, L’ATTORE BALLERINO PER UNA NOTTE: BIOGRAFIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Franco Nero nome d’arte di Francesco Clemente Giuseppe Sparanero è nato a Parma nel novembre del 1941. Suo padre era un maresciallo originario della provincia di Foggia. Grande appassionato di cinema riesce ad esordire come attore nell’anno 1962 nel film Pelle viva diretta da Giuseppe Fina. Diventa ben presto uno degli attori più acclamati e scritturati del cinema tant’è che tra il 1965 ed il 1966 in ben 11 film tra cui Django di Sergio Corbucci, che di fatto lo consacrano come stella di prima grandezza non solo in Italia ma anche all’estero. Nel 1967 sul set della pellicola britannica Camelot diretta da Joshua Logan conosce l’attrice Vanessa Redgrave. Tra loro è subito amore con la nascita di un figlio nel 1969 a cui verrà dato il nome di Carlo. Franco Nero prende parte a diversi film molti dei quali diventano dei veri e propri cult come Vamos a matar companeros di Sergio Corbucci, Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, Zanna Bianca di Lucio Fulci, Forza 10 da Navarrone di Guy Hamilton e tanti altri ancora. Nel 2006 ha sposato la stessa Vanessa Redgrave dopo che per diversi anni si erano lasciati: in carriera ha vinto il David di Donatello per Il giorno della civetta.

© Riproduzione Riservata.