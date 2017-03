GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI/ Pronti a fare scintille? (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI, SI SFIDANO SU CANALE 5 (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Questa sera, sabato 18 marzo andrà in onda la puntata speciale Olimpiadi di Uomini e Donne con protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. L'ormai ex coppia del trono over continua ad essere la più seguita della trasmissione di Maria De Filippi che va in onda di pomeriggio su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Proprio per via dell'enorme popolarità acquisita dai due personaggi, Gemma e Giorgio sono stati invitati a partecipare alla puntata inedita ''Olimpiadi di Uomini e donne'', che fa da apripista all'inizio del Serale, previsto per la settimana successiva, sabato 25 marzo.

GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI, UN AMORE FINITO? (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Di recente, Gemma Galgani è stata ospite a Verissimo, per la prima volta. Durante l'intervista concessa alla padrona di casa Toffanin, la dama del trono over di Uomini e Donne non ha nascosto i propri sentimenti nei confronti del Gabbiano, ripercorrendo la loro storia d'amore insieme. Non sono mancate nemmeno le lacrime della signora, a testimonianza di come il sentimento che provava nei confronti del cavaliere toscano, evidentemente, non ha mai cessato di esistere. Sempre davanti alle telecamere di Verissimo, Gemma Galgani ha risposto ad una domanda diretta della conduttrice, che le ha chiesto se fosse ancora innamorata di Giorgio. La dama, tra le acerrime nemiche di Tina Cipollari, ha glissato, sottolineando però come la precedente storia d'amore fosse stata, in un certo senso, a senso unico, poiché percepiva che era lei, nella coppia, a provare un sentimento molto più forte dello stesso che lui provava per lei. Se vogliamo, la stessa accusa che portò alla rottura traumatica della coppia all'inizio della stagione di Uomini e Donne dello scorso anno. Durante l'intervista, Gemma Galgani non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti della sua eterna rivale, tra virgolette, Tina Cipollari. A Uomini e Donne, non c'è puntata che le due non trovino motivo per scambiarsi 'complimenti' a vicenda. Lo stesso è accaduto a Verissimo...

GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI, UNA BREVE BIOGRAFIA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, 18 MARZO) - Giorgio Manetti è nato a Firenze il 28 aprile del 1956. Appartiene dunque al segno del Toro. Spinto dal padre, che di professione faceva il barbiere, prende il diploma di parrucchiere per poter esercitare la professione. Successivamente, conosce il mondo dello spettacolo, che lo porta a viaggiare e a risiedere negli Stati Uniti per un lungo periodo. Approda a Uomini e Donne nella stagione 2014-2015, da dove tutto ha inizio. Conquista il cuore di Gemma, i due vivono un'autentica favola, fino al triste finale dell'inizio della stagione 2015-2016, quando arriva lo strappo di Gemma Galgani, che ci riproverà in una storica puntata in prima serata, una lettera che però non emozionerà Giorgio, che chiuderà la busta in stile C'è posta per te. Gemma Galgani è nata il 19 gennaio 1950 a Torino. All'età di quasi 70 anni continua ad imperversare sugli schermi televisivi, dove ha acquisito un'improvvisa popolarità grazie sopratutto al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. In passato, sposò a 19 anni il figlio di un noto armatore genovese. Le strade dei due però si separarono. Da qui l'avvento nel mondo dello spettacolo. Oggi è direttrice artistica del Teatro Colosseo di Torino.

© Riproduzione Riservata.