GIADA PILLONI/ Dentro o fuori dal serale? (Amici 16 oggi, 18 marzo 2017)

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: NIENTE FELPA VERDE PER LEI (AMICI, 18 MARZO 2017) - Nonostante Giada Pilloni abbia scelto nelle ultime settimane di ritrarre gli artigli e mostrarsi un po’ più accomodante verso i giudici, non è riuscita ad aggiudicarsi la felpa verde per accedere al serale tanto agognato. Probabilmente, il pregiudizio nei suoi confronti da parte di Rudy Zerbi ha pesato non poco sulla decisione di eliminarla e la giovane sarda è uscita dalla Scuola insieme alla nuova arrivata, Serena, con cui si è battuta in sfida.

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: UNA PICCOLA BUGIA (AMICI, 18 MARZO 2017) - Giada Pilloni fin dalle selezioni di Amici ha rivelato di non aver mai preso lezioni di canto, anche se emergono alcuni retroscena riguardo una partecipazione della giovane ad alcuni seminari di espressività vocale tenuti da Arianna Sechi, figlia di Billy Sechi, batterista jazz conosciuto per le sue collaborazioni con Rava, Grossman, Fresu e molti altri. Non c’è niente di male a dichiarare con onestà di possedere una buona infarinatura e di aver partecipato ad alcuni corsi vocali, ma forse Giada ha pensato fosse più facile crearsi il personaggio della ragazza di buone speranze che non ha la possibilità economica di studiare canto in una scuola seria. Lasciando intendere di essere un’autodidatta totale, ha soltanto obbedito a un meccanismo televisivo che ha finito per sopraffarla. La verità, in un modo o nell’altro, viene sempre a galla e i giudici non sono stupidi, anche se hanno mostrato inizialmente di credere alla storia della ragazza. Il fatto comunque che nell'ultimo periodo l'abbiano tenuta un po’ da parte e fatta cantare sempre meno, è segno di come a livello vocale l’inesperienza fasulla di Giada emergesse sempre di più e, sulla base delle novità emerse, stesse segnando il suo destino nella Scuola. Rudy Zerbi, in particolare, l’ha addirittura paragonata a un contenitore di plastica: "Un guscio senza nulla dentro". Moro invece ha canalizzato in modo positivo la furbizia della giovane per riesumare attraverso di lei l’estetica punk e quell’aggressività animalesca che nessuno all’interno della competizione mostrava di possedere. Per lui, Giada aveva in gara il piglio del cane sciolto e come tale doveva essere addomesticato usando ogni mezzo emotivo cosicchè le persone fossero motivate maggiormente ad entrare nel mondo interiore della ragazza. Invece, sembra che si siano soffermati troppo sul suo carattere ribelle e poco sulle doti interpretative. In occasione della prova per l’accesso al serale, la sua esibizione del brano iconico di Mia Martini, "Almeno tu nell’universo", non le ha fatto ottenere l’unanimità, ma è riuscita comunque a strappare un giudizio positivo a chi le remava ostinatamente contro, Rudy Zerbi in primis.

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: COME ANDRA' LA SUA ESIBIZIONE? (AMICI, 18 MARZO 2017) - Perchè Giada è imprevedibile e la sua espressione è sempre un enigma, a metà tra un sorrisetto strafottente e una vena imbronciata da tigre ferita. Giada ha mostrato di avere talento e si è imposta fin da subito senza risultare sciatta o banale. Anzi, la sua voce poco impostata l’ha aiutata soprattutto nei brani più malinconici, dove la mestizia suggerita e la tensione emotiva sono risultate credibili e degne di attenzione. Gli equilibri interni nella Scuola, poi, sono stati incrinati dall’arrivo di una nuova cantante, Serena. Giada è stata brava a farsi valere sulla nuova arrivata in una sfida che l’ha vista di gran lunga prevalere sulla rivale. Mentre Serena è stata derivativa, pescando a pieni mani dalla vocalità alla Vasco, Giada ha colpito con un’interpretazione struggente senza sembrare il calco femminile del rocker di Zocca. Ma ciò non è bastato ad assicurarle un posto nel serale e l'avventura della giovane sarda ad Amici si è dovuta fermare. Elisa ha scelto di dare una possibilità ulteriore alla ragazza e le ha chiesto di aprire la data zero del suo tour. La carriera di Giada è appena cominciata e il mondo fuori la aspetta.

© Riproduzione Riservata.