GIORGIO MANETTI / La verità su Gemma Galgani dal gabbiano di Uomini e Donne (Verissimo, 18 marzo)

GIORGIO MANETTI, IL PERSONAGGIO TELEVISIVO OSPITE SU CANALE 5: “CON GEMMA UN’AVVENTURA MERAVIGLIOSA” (VERISSIMO, 18 MARZO) – Su Canale 5 come ogni sabato, va in onda una nuova puntata del rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nel suo salotto televisivo saranno accolti tanti ospiti tra cui il personaggio televisivo e protagonista del programma Uomini e Donne over, Giorgio Manetti. Dunque il buon Giorgio arriva in trasmissione per dire la propria versione dei fatti dopo che nella passata settimana era stata ospite della Toffanin Gemma Galgani con cui ha avuto una controversa e discussa storia d’amore. Una storia terminata per volere della stessa Gemma in ragione, a suo dire, del comportamento dell’uomo non presente nella loro quotidianità come avrebbe voluto la donna. Secondo le anticipazioni rivelate dal comunicato stampa Mediaset, nel corso dell’intervista che vedremo quest’oggi Giorgio parlerà approfonditamente della love story ed in particolare confermando il grande trasporto vissuto: “Con Gemma è stata un’avventura meravigliosa che avrei continuato anche al di fuori dello studio”.

GIORGIO MANETTI, IL PERSONAGGIO TELEVISIVO OSPITE SU CANALE 5: “NON L’HO MAI TRADITA” (VERISSIMO, 18 MARZO) – Uno degli ospiti di questa puntata è Giorgio Manetti, star maschile del Trono Over di Uomini e donne. Non è difficile immaginare come nell’intervista che rilascerà alla Toffanin si parlerà soprattutto del suo controverso rapporto con l’ex compagna Gemma Galgani. Dalle anticipazioni rese note nel comunicato stampa di Mediaset, Giorgio avrebbe rimarcato: “Tra noi c’era un bel rapporto, fatto di correttezza, rispetto. La sua decisione di troncare la relazione mi ha fatto rimanere molto male. In quel periodo non l’ho mai tradita, poi lasciamo perdere. A Gemma non ho mai detto ti amo, ma dire ti amo è un’arma a doppio taglio. Comunque ero disposto a lasciare la trasmissione con Gemma e continuare la nostra storia in Toscana. Avevo parlato con una mia amica che ha un ristorante e avevamo pensato di poterlo gestire insieme, io, Gemma e la mia amica. Era un progetto molto carino. Sono i fatti che contano non le parole. L’ho presentata ai miei amici e tutti l’hanno accolta bene. L’ho presentata a mia mamma. L’ho sempre protetta e non l’ho mai offesa”.

