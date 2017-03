GIULIA CALCATERRA / In attesa del faccia a faccia col fidanzato sarà da Silvia Toffanin (Verissimo, 18 marzo)

GIULIA CALCATERRA, LA NAUFRAGA OSPITE SU CANALE 5: POLEMICHE PER LA MORTE DEL SUO CANE (VERISSIMO, 18 MARZO) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa puntata spicca la showgirl ed ex velina Giulia Calcaterra reduce dall’esperienza nelle vesti di naufraga in questa edizione del reality l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Per lei una eliminazione che ha lasciato un pizzico di delusione anche perché avrebbe probabilmente preferito arrivare fino in fondo a questa incredibile avventura che l’ha vista tra i protagonisti. Non appena rientrata in Italia la Calcaterra ha dovuto fare i conti con nuove polemiche in relazione alla morte del suo Rotweiller avvenuta cinque anni fa. Nello specifico l’Aidaa avendo dei dubbi sull’effettiva causa della morte, ha fatto richiesta per riaprire l’inchiesta. Sulla vicenda ha fatto sentire la propria voce la diretta interessata rilasciando delle dichiarazioni al portale web Velvet Mag: “Nel 2014 dalla sentenza del giudice la causa è stata archiviata perché il caso non sussisteva. Poi è stato montato tutto e ci ha rimesso solo la mia immagine. Spero la smettano di alimentare questa polemica”.

GIULIA CALCATERRA, LA NAUFRAGA OSPITE SU CANALE 5: SI VA VERSO LA RAPPACIFICAZIONE CON IL FINDANZATO (VERISSIMO, 18 MARZO) – Giulia Calcaterra ha terminato la proprio esperienza a l’Isola dei famosi tra polemiche e recriminazioni per un percorso che nei suoi desideri sarebbe dovuto e potuto essere più lungo. Per lei mesto rientro in Italia che tuttavia le dovrebbe permettere di mettere a posto alcune questioni rimaste irrisolte ed in particolare per quanto concerne il rapporto con il suo fidanzato che di fatto l’aveva lasciata in diretta in ragione della presunta vicinanza dell’ex velina nei confronti del modello siciliano Simone Susinna. Una vicenda a cui sembra aver messo riparo lo stesso fidanzato che ha fatto una clamorosa marcia indietro prima dedicando alla donna delle parole al miele sui social e poi con un messaggio audio affidato proprio al rotocalco Verissimo in cui ha sottolineato: “Ciao Giulia, come va? Qualsiasi problema nasca tra me e te, come sai benissimo, lo risolveremo faccia a faccia, guardandoci negli occhi. Mi manchi tantissimo, un abbraccio forte. Mi manchi, ti amo”. Vedremo quale sarà stato l’esito del faccia a faccia.

