GIULIA PELAGATTI / Tra le escluse? Lo sfogo (Amici, pomeridiano 18 marzo)

GIULIA PELAGATTI, LA BALLERINA DEL TALENT: TRA LE ESCLUSE? (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Nel pomeriggio televisivo di questo sabato 18 marzo va in onda sulle frequenze di Canale 5 un nuovo ed avvincente appuntamento con il talent Amici condotta da Maria De Filippi. Una puntata pomeridiana molto importante in quanto diversi concorrenti si stanno giocando le residue chance di approdare nella fase serale e tra questi c’è la giovane ballerina toscana Giulia Pelagatti. Stando alle anticipazioni che stanno rimbalzando sul web in queste ore la concorrente sarebbe stata eliminata dalla trasmissione non riuscendo quindi ad entrare in nessuna delle due squadre del serale. Secondo quanto portato dal portale Today.it, la Pelagatti avrebbe avuto parole di fuoco verso il talent ed in particolare verso i fratelli Peparini che sono nel corpo insegnante. Per la concorrente toscana che si è sfogata per la cocente delusione con una lunga diretta su Instagram, sarebbe stata tutta colpa dei Peparini il cui giudizio negativo su di lei avrebbe avuto un peso specifico determinante non permettendole di andare avanti.

GIULIA PELAGATTI, LA BALLERINA DEL TALENT: IL DURO SFOGO (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – La ballerina, stando alle anticipazioni del momento, sarebbe tra i concorrenti di questa edizione di Amici che non sono riusciti ad entrare nelle fase serale venendo quindi eliminata. La stessa Pelagatti si sarebbe sfogata per la cocente esclusione usando parole di fuoco: “Veronica Peparini mi odiava e ovviamente suo fratello ha fatto come diceva lei. Mi hanno detto che sono bellissima, bravissima e che tra due anni lavorerò con lui, mi ha preso per il c…. perché altrimenti mi faceva passare al serale. Da quando si è saputo che Peparini avrebbe scelto chi passava, tutti hanno capito chi andava al serale e si sono distaccati. Si chiama ‘Amici di Peparini’ ed è abbastanza tutto programmato. È un programma televisivo, scelgono loro come far uscire le persone. Vogliono certe relazioni. Tutte le critiche a Vittoria erano studiate per crearle un personaggio. Io ero troppo normale e hanno fatto vedere di me ciò che volevano e anche Seba lo ha capito”.

