GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS/ L'attrice sarà più sciolta? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, SULLE DI UN TANGO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2017 la coppia formata da Giuliana De Sio e Maykel Fonts ha affrontato un Tango molto suggestivo ed emozionante. Fasciata in un abito seducente con inserti floreali, l'attrice italiana si è fatta trasportare dal contatto del suo maestro cubano e si è lasciata avvolgere dalla morbidezza della musica. La giuria ha giudicato la performance in maniera propositiva: tutti i temibili componenti e le loro terribili palette stanno capendo e apprezzando l'evoluzione della concorrente, anche se alcuni di loro la vorrebbero sempre più sciolta e seducente, come la giornalista Selvaggia Lucarelli che si aspetta ancora più personalità e sex appeal. Giuliana De Sio dichiara di essere una persona timida, dolce e sensibile, nonostante l'aspetto aggressivo dei suoi ruoli cinematografici; non è facile tirare fuori un'allure da femme fatale, quando si ha paura di non ricordare i passi!

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, UNA PERFORMACE APPREZZATA DALLA GIURIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Giuliana De Sio è stata molto ironica, soprattutto quando ha dichiarato lei stessa di apprezzare il suo bel maestro Maykel Fonts e di impegnarsi ad essere sempre più coinvolta nelle esibizioni di ballo; serata dopo serata l'attrice italiana si sta sciogliendo sempre di più e sta rifiorendo dopo i primi momenti di difficoltà. Dopo un Boogie Woogie impacciato e un freestyle lento abbozzato, questo tango è risultato credibile e sentito, apprezzato dai giurati e dagli opinionisti del programma. L'attrice ha anche dovuto affrontare un ematoma interno che le ha procurato non poco dolore, ma la forza e la determinazione di ballare è tanta: Giuliana De Sio sembra finalmente rientrata in pista. Gli appassionati del programma si aspettano delle performance dinamiche dall'attrice Giuliana De Sio: probabilmente queste saranno il banco di prova per la concorrente che dovrà cimentarsi in passi veloci, ritmo serrato e senso musicale. In queste tipologie di ballo dovrà sfidare se stessa e le sue paure lasciandosi trasportare dalla musica e dalle mani esperte del suo partner e maestro Mayekel Fonts. La testa deve essere libera se le gambe vogliono ballare: forza Giuliana De Sio!

