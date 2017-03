GUILLERMO MARIOTTO/ Giudizi netti e precisi (Ballando con le stelle 2017, oggi 18 marzo)

GUILLERMO MARIOTTO, GIUDIZI DURI E NETTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 18 MARZO) - Guillermo Mariotto presenzia da anni la giuria del programma di Rai 1 Ballando con le stelle. Nel corso delle varie edizioni si è contraddistinto per le sue posizioni nette e forti su molti concorrenti. Anni fa ha avuto pesanti liti con il concorrente Enzo Miccio, il wedding planner più famoso della tv mentre in questa edizione, l'uomo si è scagliato contro Alba Parietti, invitandola a concentrarsi sul ballo e non sulle polemiche. "La brontolona l'hai fatta in tremila trasmissioni, adesso hai l'opportunità di renderti più leggera, armoniosa, dolce, vera" le ha detto Mariotto. Insomma, lo stilista della maison di Gattitoni non va certo leggero con le sue opinioni sui vip ballerini. Oltre alla Parietti, anche altri concorrenti sono stati bocciati dal giudice come, ad esempio, Anna Larosa e Anna Galiena, mentre ha giudicato molto positivamente la performance di Oney Tapia. C'è da dire che dopo tante edizioni, forse la proverbiale cattiveria di Guillermo Mariotto ha fatto il suo tempo: riusicrà ad ammorbirdi un po' nei confronti dei concorrenti?

GUILLERMO MARIOTTO, LA SCHEDA DEL GIUDICE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 18 MARZO) - Jean Guillermo Mariotto nasce in Venezuela nel 1961 anche se vive a Roma da molti anni. Dopo la laurea al California College of Arts and Craft di San Francisco, Mariotto ha intrapreso un viaggio in Europa e a Milano entra a far parte dell'ufficio stile di Basile, collaborando con le collezioni di pret-a-porter. Nel 1988 entra in contatto con Raniero Gattinoni ed opera un restyling della maison. Mariotto ha collaborato anche per i costumi di scena per televisione, cinema e teatro lavorando, tra le altre cose, a Le ali delle vita, Nata Ieri, Soraya, Actor Dei. Oltre al ruolo di giudice a Ballando con le stelle e Notti sul ghiaccio, lo stilista è chiamato spesso a fare il giurato nel concorso di bellezza Miss Italia, dove nel 2006 coniò il termine "lato b".

© Riproduzione Riservata.