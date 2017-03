Giorgio Manetti & Gemma Galgani/ Uomini e donne, "volevamo aprire un ristorante"

Giorgio Manetti, dal Trono Over di Uomini e Donne a Verissimo: il cavaliere torna a parlare di Gemma Galgani - Se la scorsa settimana Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato Gemma Galgani, domani su Canale 5 ritroveremo il suo noto ex e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Giorgio Manetti. Sarà proprio Gemma l'argomento principale dell'intervista e molte saranno le rivelazioni inedite del cavaliere che, con un salto al passato, racconterà della sua storia con la nota dama in questi termini: “Con Gemma è stata un’avventura meravigliosa che avrei continuato anche al di fuori dello studio. - esordisce Giorgio Manetti nello studio di Verissimo, dove ancora racconta - Tra noi c’era un bel rapporto, fatto di correttezza, rispetto. La sua decisione di troncare la relazione mi ha fatto rimanere molto male. In quel periodo non l’ho mai tradita, poi lasciamo perdere...". Il discorso rimane in sospeso ma è a questo punto che Manetti rivela un restroscena finora rimasto nascosto sul rapporto con la Galgani.

Giorgio Manetti a Verissimo, ancora dubbi sull'addio di Gemma Galgani: svelato il retroscena inedito - “A Gemma non ho mai detto 'ti amo', ma dire 'ti amo' è un’arma a doppio taglio. - racconta Giorgio Manetti a Verissimo, ed ecco arrivare l'incredibile rivelazione - Comunque ero disposto a lasciare la trasmissione con Gemma e continuare la nostra storia in Toscana. Avevo parlato con una mia amica che ha un ristorante e avevamo pensato di poterlo gestire insieme, io, Gemma e la mia amica. Era un progetto molto carino. Sono i fatti che contano, non le parole”. Manetti non solo era pronto ad uscire con Gemma ma i due avevano anche dei bellissimi progetti per il futuro. Ma allora cosa è accaduto tra loro? Giorgio sembra avere ancora qualche dubbio sulle motivazioni che il 4 settembre di quasi due anni fa hanno portato Gemma a chiudere: “L’ho presentata ai miei amici e tutti l’hanno accolta bene. L’ho presentata a mia mamma. L’ho sempre protetta e non l’ho mai offesa” conclude il cavaliere.

