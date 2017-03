I PINGUINI DI MADAGASCAR/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Eric Darnell (oggi, 18 marzo 2017)

I PINGUINI DI MADAGASCAR, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - I pinguini di Madagascar, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione dal titolo originale Penguins of Madagascar, relizzata nel 2014 e prodotta dalla DreamWorks Animation in collaborazione con la Pacific Data Images e distribuita nelle sale cinematografiche italiane dalla 20th Century Fox, è stata diretta dal regista Eric Darnell in collaborazione con Simon J. Smith. Il soggetto è basato sui personaggi creati dalla penna dello stesso Darnell e Tom Grath. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I PINGUINI DI MADAGASCAR, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia dei pinguini ha inizio nel freddo del Polo Sud. Qui i tre giovanissimi pinguini conosciuti con il nome di Skipper, Kowalski e Rico, sono all’interno della colonia assieme rispettivi genitori. Durante un viaggio di trasferimento si rendono conto che un uovo di pinguino sembra essere in pericolo in quanto adocchiato da alcune fameliche foche leopardo. Sprezzanti del pericolo e per nulla intimoriti all’idea di poter essere a loro volto mangiati dalle foche, decidono di intervenire per quella che è la loro prima storica missione. I tre riescono con grande abilità a sottrarre l’uovo dalla fauci delle foche e a portarlo in una zona di maggiore sicurezza. Mentre i tre discutono su come occuparsi dell’uovo quest’ultimo si schiude dando la vita ad un giovane pinguino a cui viene dato il nome di Soldato. Il gruppo è al completo ed allo stesso tempo su iniziativa di Skipper decidono di prendere una importante decisione, stanchi del grande freddo presente nel Polo Sud ed ormai lontani dai rispettivi genitori si imbarcano su un iceberg alla ricerca di una zona meno difficile dove riuscire a trovare del cibo può essere più semplice. A distanza di alcuni anni li ritroviamo all’interno di un circo portando avanti una vita che tuttavia anche in questo caso non sembra soddisfarli appieno. Anche in questo caso fanno armi e bagagli e lasciano il circo per dirigersi alla volta di Fort Knox in quanto attratti dalla presenza di una particolare tipologia di formaggi di cui sembrano particolarmente ghiotti. All’interno della struttura vengono adocchiato da uno strano umano che si fa chiamare dottor Octavius che li convince a seguirlo a Venezia. Qui i quattro pinguini si renderanno conto di come in realtà il dottore sia in realtà un polpo di nome Dave che sta portando avanti una tremenda vendetta nei confronti dei pinguini di tutti il mondo. Il dottore ha preparato un siero mortale. Skipper, Kowalski, Soldato e Rico sono pronti per una eccezionale avventura con l’obiettivo di fermare il pericoloso Polpo peraltro a capo di una potente organizzazione criminale.

