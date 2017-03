Il Segreto/ Anticipazioni italiane e spagnole: la telenovela in onda anche il mercoledì sera!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 MARZO: LA TELENOVELA IN ONDA ANCHE MERCOLEDI' SERA!! - Non c'è mai fine per le buone notizie per i telespettatori de Il Segreto. Da anni, oramai, la telenovela spagnola va in onda per almeno una sera alla settimana, diventando un vero jolly nel palinsesto di Mediaset: a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, infatti, le vicende di Puente Viejo non hanno mai deluso dal punto di vista degli ascolti. Forte dei recenti dati Auditel che quasi quotidianamente superano i tre milioni di appassionati, Canale 5 ha deciso di proporre un nuovo appuntamento serale che prenderà il posto di Little Big Show, tradizionalmente in onda il mercoledì sera. Come confermato dal video promo diffuso al termine del puntatone di ieri, Il Segreto tornerà anche il prossimo mercoledì a partire dalle ore 21:15 circa. Ad esso dovrà aggiungersi anche la puntata ormai abituale della prima serata del venerdì. In questo modo le recenti polemiche per la brevità dell'appuntamento pomeridiano potranno essere superate?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: L'OBIETTIVO DI LUCIA E' HERNANDO! FOTO - Fin dal giorno in cui Lucia ha fatto il suo ingresso nelle puntate spagnole de Il Segreto i telespettatori si sono chiesti quali fossero le sue vere intenzioni. Sarebbe davvero stata la cara amica alla quale camila scriveva regolarmente per raccontare i suoi problemi o c'era sotto dell'altro? Tutto risulterà più chiaro negli episodi che andranno in onda la prossima settimana e nei quali la cubana evidenzierà più che un semplice interessamento per Hernando, rientrato a casa dopo un breve viaggio d'affari. Lucia, che in un primo momento sembrava avere messo lo sguardo su Nicolas, si renderà conto di avere provato un vero colpo di fulmine verso il marito della sorella. E a quanto pare ci sarà davvero da preoccuparsi: come riporta il titolo del settimanale spagnolo 'Telenovela' Lucia sarà disposta a tutto per sedurre Hernando! (clicca qui per vedere lo scatto). Dunque passerà sopra anche ai sentimenti dell'amica? La questione non promette nulla di buono!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 MARZO: BEATRIZ PUO' PARLARE! - La puntata de Il Segreto del sabato sancirà un incredibile colpo di scena per Beatriz, che scoprirà di non avere perso definitivamente l'uso della parola. Nell'appuntamento in programma su Canale 5 al termine di Amici di Maria De Filippi ci sarà ampio spazio per le conseguenze dell' incidente che ha visto come protagonista Camila: quest'ultima è caduta da uno sgabello e ha battuto la testa, perdendo i sensi per qualche istante. La giovane Mella era presente in tale circostanza e, rendendosi conto del pericolo corso dalla sua amica, ha cominciato ad urlare chiedendo aiuto. Lo spavento è statotalmente forte da riuscire a ricucire il vuoto lasciato dal suo precedente shock, del quale ancora si dovranno scoprire le origini. Ma si tratterà solo di un avvenimento singolo o il mutismo potrà dirsi risolto una volta per tutte? Le buone notizie non finiranno qui: sarà proprio Camila a trovarsi di fronte alla più bella delle sorprese, quando la sua protetta comincerà a parlare normalmente, come se il suo lungo silenzio fosse d'ora in avanti solo un lontano ricordo.

