IVAN ZAZZARONI/ Si trasformerà in un giudice severo? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

IVAN ZAZZARONI, NELLA GIURIA NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Questa sera, sabato 18 marzo andrà in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle 2017, l'ormai celeberrimo talent condotto da Milly Carlucci. Nel corso delle precedenti trasmissioni si è distinto positivamente tra i giudici l'ex conduttore televisivo e giornalista Ivan Zazzaroni. Il giudice è apparso particolarmente a proprio agio nel suo ruolo, e ne ha dato prova nelle opinioni espresse nel corso delle esibizioni e delle gare che si sono tenute nelle prime tre serate. Non essendo dotato di alcuna preparazione tecnica o di una conoscenza specifica delle diverse tipologie di ballo, Zazzaroni riesce comunque ad esprimere considerazioni acute sulla resa di ogni performance. Le sue osservazioni riguardano, tuttavia, principalmente le emozioni che i ballerini riescono a comunicargli e quelle che pensa possano trasmettere agli spettatori. Ivan Zazzaroni non abusa del suo ruolo ed esprime il suo pensiero con toni pacati e cortesi, pur non esimendosi dal dare pareri negativi nel caso di una cattiva riuscita dell'esibizione. Il giudice, inoltre, sembra essere particolarmente sensibile alla bellezza e alla grazia femminile che si sprigiona durante la danza e sembra dare giudizi abbastanza positivi alle stelle che si cimentano nel ballo.

IVAN ZAZZARONI, COME SI COMPORTERÀ QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Nella scorsa puntata Ivan Zazzaroni insieme agli altri giudici si è trovato a dover giudicare uno che di stelle se ne intende: si tratta del noto astrologo Paolo Fox, per la prima volta nella veste di ballerino. Anche in questo caso Ivan Zazzaroni ha dimostrato di possedere un'ottima capacità di giudizio critico, e si è comportato in tutto e per tutto da vero gentiluomo. Il questa sera, invece, si esibiranno due celeberrimi attori della cinematografia italiana. Si tratta di Vanessa Redgrave e Franco Neri, due volti notissimi del Cinema italiano che hanno lavorato per importantissimi registi. Non possiamo prevedere in che modo si svolgerà l'esibizione e se i due passeranno incolumi attraverso le critiche dei giudici, oppure riusciranno a strapparne le lodi. Tuttavia, dall'atteggiamento dimostrato nelle precedenti puntate della trasmissione possiamo azzardare un pronostico per quanto riguarda il comportamento che potrebbe tenere Ivan Zazzaroni. Molto probabilmente il giudice, anche in questa occasione, dimostrerà lo stesso autocontrollo tenuto fino a questo momento. Tuttavia, potrebbe anche verificarsi un colpo di scena e Zazzaroni potrebbe abbandonare la veste del giudice buono e trasformarsi in un critico più severo e risoluto. Per saperlo non ci resta altro che attendere questa sera e guardare la trasmissione come al solito con il fiato sospeso. Non perdetevi, allora, il nuovo appuntamento (quarto in scaletta) con Ballando con le stelle.

