ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: SAMANTHA DE GRENET VS RAZ DEGAN, CROLLA L’IMPERO DELLA REGINA - La nuova giornata per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 non si è aperta nel migliore dei modi, soprattutto per Samantha De Grenet, che ha visto alcuni dei suoi sudditi voltarle le spalle per l’ennesima volta nelle ultime settimane. In Honduras, infatti, i naufraghi hanno ricevuto le divise da indossare per la prova ricompensa, ma la decisione presa dalla De Grenet, chiamata a scegliere i componenti delle squadre, ha creato dei grossi malumori proprio nel gruppetto delle sue ex fedelissime: Nancy Coppola e Malena. “Il mio compito era da una parte facile per me, ma poi a posteriori ho capito che non è stato capito e compreso da alcuni”, ha detto n confessionale la “regina”, convinta di aver creato delle squadre tutto sommato equilibrate. Del parere opposto le componenti della squadra perdente, soprattutto Nancy Coppola, certa che al suo posto avrebbe preso delle decisioni molto differenti. La cantante, parlando con Malena, ha inoltre detto la sua su quei “quattro amici”, sudditi della De Grenet, che sono destinati ad arrivare in finale. Questi naufraghi, fra i quali spiccano Giulio Base e Simone Susinna, secondo Nancy sono stati utilizzati dalla regina per i suoi comodi, per poi fare finta di nulla di fronte alle accuse dell'ultimo serale. Samantha De Grenet, dopo aver sentito il suo impero crollare a causa di una guerra che si combatte con alleanze ancora poco chiare, ha confidato al confessionale di aver finalmente compreso lo scopo di Raz Degan, cioè quello di distruggere il suo gruppo accaparrandosi di volta in volta l’affetto degli altri. Ma è proprio così?

