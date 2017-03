KAKKIENTRUPPEN/ Su Iris il film con Gianfranco D’Angelo (oggi, 18 marzo 2017)

KAKKIENTRUPPEN, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Kakkientruppen, il film in onda su Iris oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 23.00, serata all’insegna della comicità all’italiana con la messa in onda della pellicola Kakkientruppen realizzata in Italia nell’anno 1977 dalla Kristal Film e distribuita nella sale cinematografiche dalla Fida Cinematografica. La regia è stata affidata a Marino Girolamo che ha anche collaborato con Carlo Veo per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tanti volti noti del cinema e del mondo dello spettacolo italiano come Gianfranco D’Angelo, Lino Banfi, Oreste Lionello, Mario Carotenuto, Enzo Andronico, Francesco Mulè, Maurizio Mattioli, Ric e Gian e Dante Cleri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KAKKIENTRUPPEN, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato all’interno di un battaglione tedesco, Wehrmacht, nel pieno della seconda guerra mondiale. Qui vi è il soldato Otto (Lino Banfi) con il collega Fitz (Gianfranco D’Angelo) che sono conosciuti per essere due eterni pasticcioni nonché un carattere molto impertinente. I due infatti raramente riescono ad integrare nel resto del battaglione proprio per la loro indole casinista che non fa altro che creare problemi sia agli altri soldati ma soprattutto ai loro superiori. Proprio Otto e Fitz sono odiati dai marescialli nazisti ai quali creano una serie di guai qualcuno anche paradossale. Ad esempio Otto non è capace di tenere in sicurezza le bombe a mano facendole sempre cadere mentre il soldato Fitz che tra le mille cose assurde che fa, si traveste anche da donna finendo per essere mandato all’interno di una cella di rigore. Questo reparto in cui ad essere protagonisti sono dei veri e propri folli, risulta proprio per questo motivo essere completamente inefficiente. Questa inefficienza fa sì che molti soldati rimangono feriti durante le battaglie. A prendersi quindi cura di loro, ci sono infermieri altrettanto ignoranti in materia che non solo non riescono a curare i feriti ma provocano loro delle lesioni e dei peggioramenti ulteriori come quando decidono di amputare parti di arti senza alcun motivo. In una simile situazione fa la sua comparsa anche un uomo di nome Sandokan (Giacomo Piperno) che vuole in qualche modo entrare nelle truppe tedesche per poi arruolarsi e riuscire a combattere contro gli inglesi.

