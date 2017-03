LA MOGLIE IN BIANCO L'AMANTE AL PEPE/ Su Italia 1 il film con Lino Banfi (oggi, 18 marzo 2017)

LA MOGLIE IN BIANCO E L'AMANTE AL PEPE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - La moglie in bianco l'amante al pepe, il film in onda su Iris oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 21.00, serata all’insegna della commedia e della comicità all’italiana con la messa in onda della pellicola italiana del 1981 diretta dal regista Michele Massimo Tarantini con soggetto scritto da Luciano Martino in collaborazione con lo stesso regista. Nel cast sono presenti nomi molto conosciuti dal pubblico italiano come Lino Banfi, Pamela Prati, Marisa Porcel, Ria De Simone, Javier Vinas e Raf Baldassarre. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA MOGLIE IN BIANCO E L'AMANTE AL PEPE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una piccola cittadina della Puglia verso la fine degli anni Settanta. Un periodo storico in cui c’erano molti preconcetti e soprattutto diversi tabù da un punto di vista sessuale ancora non superati. Un nobile del luogo che svolge la professione di dentista di nome Peppino Patanè (Lino Banfi), ha una moglie piuttosto sensibile da un punto di vista emotivo tant’è che ad ogni piccola problematica scoppia in lacrime. Peppino è un classico uomo del Sud a cui piacciono le donne e che spesso e volentieri si concede nel proprio studio dentistico appassionanti appuntamenti con la propria amante. Peppino e moglie si stanno dirigendo alla stazione per riabbracciare il loro figlio Gianluca (Javier Vinas) di ritorno da un lungo viaggio di studio a Londra. Tuttavia Gianluca ritorna molto cambiato tant’è che quasi i due genitori non lo riconoscono. Veste abiti piuttosto colorati seguendo una moda che agli occhi di una piccola comunità della provincia sembrano quasi effeminati e non adatti ad un uomo. Gianluca non appena rientrato a casa riabbraccia il proprio amato nonno che tuttavia a sua volta si accorge di qualcosa di strano nell’atteggiamento del nipote. Incuriosito, l’anziano capofamiglia in un momento di assenza del nipote va a controllare sotto il letto del ragazzo nella speranza di trovare giornali recanti foto di donne nude ma in realtà nelle riviste campeggiano foto di uomini a dorso nudo. A questo punto l’anziano rendendosi conto delle tendenze omosessuali del nipote e vedendo la cosa come un incredibile smacco per la propria famiglia viene colpito da un malore. L’anziano in punto di morte fa venire al proprio capezzale il notaio facendo presente che tutto il suo immenso patrimonio andrà al figlio Peppino soltanto se Gianluca si sposerà ed avrà un figlio, altrimenti tutto andrà alla sorella di Peppino, Linda (Ria De Simone). Il nonno non riesce a superare questo malore e muore per cui a Peppino non resta che darsi da fare per fare in modo che il figlio possa conoscere una bella donna con cui mettere al mondo un figlio. Si rivolge al suo caro amico prete che fa venire una sua nipote di nome Sonia (Pamela Prati) davvero molto bella che nonostante moltissimi problemi riesce a portare a termine la missione affidatale da Peppino.

