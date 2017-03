LE RISERVE/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves e Gene Hackman (oggi, 18 marzo 2017)

LE RISERVE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Le riserve, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 13.55. Una pellicola di genere commedia - sportivo dal titolo originale The Replacements. Prodotta in America nel 2000 e diretta dal regista Howard Deutch il quale ha anche collaborato per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto noti al grande pubblico come Keanu Reeves, Gene Hackman, Orlando Jones, Brooke Langton, Rhys Ifans e Jon Favreau. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LE RISERVE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Washinghton dove la squadra dei Sentinels sta vivendo un molto particolare a causa di alcuni scioperi dei giocatori dovuti a problemi contrattuali per un aumento di stipendio che però puntualmente la società respinge. Il presidente Edward O’Neil (Jack Warden) non sa che fare visto che non può ritirare la squadra decide di affidarla ad un vecchio allenatore che è ormai in pensione, Jimmy McGinty (Gene Hackman) ma che in passato aveva proprio allenato la squadra dei Washington Sentinels. L’uomo accetta l’incarico e decide di ingaggiare alcune riserve ossia quegli ex giocatori che per un motivo o per l’altro non hanno avuto successo malgrado siano molto capaci. Come capitano sceglie Shane Falco (Keanu Reeves), un ex quarterback che ora lavora in un porto, poi vi è Fumiko (Ace Yonamine), Clifford Franklin (Orlando Jones), Earl Wilkinson e Nigel Gruff (Rhys Ifans). A supportare la nuova squadra dei Sentinels è rimasta solo la coordinatrice delle cheerleaders alla quale però viene chiesto di ricostruire la squadra in previsione delle prossime partite del campionato. Quest’ultima in mancanza di ballerine si avvarrà della collaborazione di spogliarelliste. Arriva il giorno della prima partita, i Sentinels devono affrontare la squadra di Detroit contro la quale stanno per vincere per poi perdere per un disguido tecnico. La seconda partita è invece contro la squadra di San Diego contro i quali riescono a vincere con degli stratagemmi più o meno leciti. Anche la terza partita termina con una vittoria, l’ultima gara però è quella più problematica in quanto devono affrontare la squadra di Dallas con la quale non vince da ben sette anni. Dopo le iniziali difficoltà il capitano Falco decide di prendere in mano la partita attuando una vera e propria rimonta che si conclude con una splendida vittoria tra l’entusiasmo della dirigenza, dei giocatori e di tutti i sostenitori.

