LUPIN III - UN DIAMANTE PER SEMPRE/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Jun Kawagoe (oggi, 18 marzo 20

LUPIN III - UN DIAMANTE PER SEMPRE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Lupin III - Un diamante per sempre, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 22.55. Una pellicola d'animazione del 2003 diretta da Jun Kawagoe (Cyborg 009 vs. Devilman, Transformers Energon, Innocent venus). Lupin III - Un diamante per sempre è uno degli speciali televisivi film d'animazione realizzati direttamente per la trasmissione in tv di Lupin III. Si tratta di una serie di ben 25 lungometraggi animati, realizzati fra il 1989 e il 2016 da autori diversi. Il più recente, Lupin III - Partita Italiana, è ancora inedito in Italia pur essendo ambientato nel nostro paese, e vede il celebre ladro impegnato nella ricerca del leggendario tesoro del Conte di Cagliostro. Tutta l'ultima serie tv di Lupin, in cui si incastra questo speciale, è ambientata fra Italia, San Marino e Francia, alla ricerca dei tesori più preziosi (nella maggior parte dei casi immaginari) della nostra penisola. Ma ecco in breve la trama del film.

LUPIN III - UN DIAMANTE PER SEMPRE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Mark Williams è un ladro d'arte di fama internazionale, collega e amico di Lupin. Quando Mark muore Lupin scopre che la bella Fujiko è incaricata delle sue ultime volontà. A Lupin viene quindi assegnato l'incarico di rimettere a posto tutti gli oggetti rubati dall'amico in giro per l'Europa nell'arco di un brevissimo lasso di tempo. In cambio il ladro giapponese otterrà da Fujiko il diamante oscuro, un frammento di meteorite che dovrebbe aiutarlo a scoprire un favoloso tesoro nascosto da Antonio Gaudì all'interno della Sagrada Familia a Barcellona. A caccia del tesoro della Sagrada Familia c'è però anche Ivan Krokovitch, un esponente della mafia russa, attirato dall'ingente bottino e dal desiderio di vendetta verso Lupin, colpevole di averlo derubato poco tempo addietro. Sulle tracce di Lupin c'è ovviamente anche l'immancabile Zenigata, della Polizia di Tokyo, ma il ladro potrà fare affidamento sui suoi inseparabili compagni e anche su Anita, la nipote di Mark conosciuta durante la sua missione in giro per l'Europa.

