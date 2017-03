MARCO FIRPO/ Il cavaliere ha rubato il cuore di Gemma? (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

MARCO FIRPO, IL CAVALIERE ALLE PRESE CON GEMMA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Marco Firpo è uno dei personaggi più apprezzati del Trono Over di Uomini e Donne e lo vedremo nella puntata speciale in onda stasera, 18 marzo 2017, e che vedrà contrapporsi alcuni dei personaggi dei diversi troni, prendendo parte a sfide nei famosi programmi del Biscione. Uno speciale che prende il nome di Olimpiadi della Tv - Uomini e Donne. Marco Firpo è salito alla ribalta per la sua controversa relazione con Gemma Galgani, diventata una vera e propria soap opera. Infatti, solo un mese fa, il 'nobile' di questa edizione di Uomini e Donne si dimostrava quasi geloso nei confronti di Gemma, alle prese con una nuova storia d'amore insieme al cavaliere Michele D'Ambra (poi naufragata). Tuttavia, in questi giorni è arrivata una affermazione che ha gelato Gemma, e sarà interessante vederli uno al fianco dell'altro in prime time su Canale 5. Ci sarà qualche confronto o i due porteranno avanti le loro sfide ognuno per conto proprio?

MARCO FIRPO, GEMMA È SOLO UN'AMICA ORMAI? (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Va considerato che di recente nello studio di Uomini e Donne Gemma Galgani ha deciso di mettere fine alla sua frequentazione con Michele perché è sembrata ancora presa proprio da Marco Firpo. La donna, infatti, ha chiesto a Marco di poterci riprovare, anche a seguito di alcuni messaggi intercorsi tra i due e che hanno lasciato ben sperare la Galgani. Firpo, secondo Gemma, le avrebbe chiesto di passare la Pasqua insieme e questo è bastato a Gemma per interpretare in modo positivo i feedback dell'uomo, tanto da spingerla a chiedergli di dare alla loro storia un'altra chance. Ma, per Firpo, la bionda più discussa di Uomini e Donne è solo un'amica. Le vuole molto bene ma non vuole più una relazione con lei.

MARCO FIRPO, CHI È IL CAVALIERE DEL PROGRAMMA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Marco Firpo nasce a Framura nel 1962 e ha 54 anni. Ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per fare una nuova esperienza. Vive a La Spezia in una casa di fronte al mare in località Reggimonti. Ama gli animali e possiede un cane di nome Riccardino. È un marchese e adora fare sport tutte le mattine, concedendosi una corsa sul lungo mare della Liguria. Il cavaliere di Uomini e Donne ha anche dei vigneti e si dedica a fare il vino e il mosto. È ormai famoso per la sua capigliatura bionda fluente che, dice, porta perché è impegnato a teatro con degli spettacoli di beneficienza.

