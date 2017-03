MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA/ Balleranno un romantico Valzer? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, IL LORO TANGO APACHE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato la coppia formata dal rugbista argentino Martin Castrogiovanni e la maestra Sara Di Vaira si è esibita in un ballo molto coinvolgente e coreografico, il Tango Apache, che prevede un atteggiamento forte e un cipiglio corporeo convinto. Anticamente questa danza era una vera e propria lotta tra i due partner, a suon di schiaffi e calci; la maestra e coreografa sceglie di inserire elementi forti in una coreografia giocata sull'ironia. La coppia si ritrova così a danzare in un circo illusorio e comportarsi come due giocolieri che si inseguono e si ritrovano; la performance è ben valutata dalla temibile giuria del programma. Anche la nuova acconciatura raccolta del concorrente e la silhouette alleggerita sono apprezzati dai giurati e dalla simpatica conduttrice Milly Carlucci che cerca sempre di motivare i suoi aspiranti ballerini. Stasera, Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira torneranno in scena con una nuova performaces nella quarta puntata di Ballando con le stelle: quanti punti porteranno a casa?

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, SI DIVERTONO IN PISTA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Lo sportivo argentino campione di rugby sta uscendo da un periodo difficile sentimentalmente che lo ha fatto viaggiare con il proprio camper e i suoi amati cani su e giù per il mondo; grazie a questa occasione di Ballando con le stelle si sta rimettendo in gioco non solo con le sue abilità fisiche ma anche con l'aspetto psicologico più intimo ed introspettivo. Mentre balla dimostra di divertirsi ed esprime un senso di gioco e allegria, elementi fondamentali per chi vuole intraprendere un'esibizione di ballo; questi sono tra i pregi più apprezzati e sottolineati dalla giudice tecnica Carolyn Smith. Il concorrente dimostra di essere sciolto e musicale e di saper ballare con leggerezza nonostante statura e corporatura imponenti; il suo spirito giocherellone, il sorriso stampato in faccia, la motivazione e il senso di sacrificio derivante dalla sua professione lo fanno essere uno tra i concorrenti più amati e seguiti di questa edizione di Ballando con le stelle. Molto suggestiva è stata la presa finale del balletto, dove Martin solleva la partner Sara con impeto, forza e passione. Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2017 il pubblico affezionato al programma si aspetta un Martin Castrogiovanni romantico, magari in un Valzer, pronto a volteggiare per la pista assieme alla sua compagna con lo stesso spirito leggero e propositivo che lo contraddistingue.

