MARTINA STELLA E SAMUEL PERON/ La coppia non molla e conquista (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, BALLANO IL CHARLESTON (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle 2017 della scorsa settimana la coppia formata dall'attrice toscana Martina Stella e il suo maestro Samuel Peron si è esibita in uno scatenato Charleston sulle note del brano di George Michael Careless Whisper. Questa tipologia di danza, tipica degli anni '20, prevede un abbigliamento molto luccicante e giovanile per la ballerina donna e fu una vera e propria rivoluzione nei costumi delle classiche sale da ballo dell'epoca; l'aggraziata Martina Stella riesce a portare a meraviglia la sua mise riuscendo a mimetizzare con eleganza il tutore che la protegge e le impedisce di muovere la spalla e spostare la costola. Così fasciata, Martina sembra indossare un semplice bracciale nero satinato che la stringe a tutto il resto della vita. La performance è valutata positivamente dall'intera giuria che apprezza non soltanto l'avvenenza fisica e la freschezza dell'attrice italiana, ma soprattutto la motivazione, l'eleganza e lo spirito convinto con cui interpreta ogni tipologia di ballo differente; Fabio Canino e Guillermo Mariotto sono letteralmente estasiati dalla concorrente e la incalzano spesso con complimenti e ammiccamenti simpatici e divertiti. Martina Stella e Samuel Peron sono pronti a tornare sul piccolo schermo anche oggi, 18 marzo, per la quarta puntata di Ballando: come se la caveranno?

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, HANNO SODDISFATTO LA GIURIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - L'attrice Martina Stella è aiutata dalla sua bellezza ma è anche molto portata per il ballo, si muove con leggiadria e senso musicale ed interpreta le coreografie come se fossero ruoli dei suoi film, entrando nella parte con convinzione. Martina Stella sta inoltre affrontando l'infortunio alla costola con grande forza: la concorrente desidera ballare e prova tutte le strategie per riuscire ad imbastire un balletto senza aggravare la situazione, qualche volta essendo un pizzico incosciente e lasciandosi andare in movimenti azzardati. La coppia ha tutte le caratteristiche e gli assi nella manica per proseguire nella gara e raccogliere importanti soddisfazioni. Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2017 gli appassionati della competizione di Rai 1 si aspettano una Martina Stella, sempre più in forma, affrontare balli più impegnativi in relazione alle possibilità delle sue condizioni fisiche: la concorrente è una risorsa brillante e deve guarire il più presto possibile per dimostrare tutte le sue abilità!

