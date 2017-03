MICHELE PERNIOLA / Da Taranto con furore, arriverà al serale? (Amici 16, 18 marzo)

MICHELE PERNIOLA, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: NELLA SQUADRA DI ELISA (AMICI 16, 18 MARZO) – Questo pomeriggio su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento pomeridiano del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Una puntata di una certa importanza, quindi, giacché sono in gioco gli ultimi posti utili per entrare nella fase serale della trasmissione. Tra i concorrenti ancora in lizza figura il cantante Michele Perniola. Stando alle anticipazioni che in queste ore si possono leggere sui portali web e nel mondo dei social, il concorrente originario della provincia di Taranto dovrebbe essere riuscito ad ottenere il tanto desiderato pass accedendo alla fase più importante del programma della De Filippi. Infatti, nelle registrazioni dell’ultima puntata pomeridiana Michele Perniola avrebbe ottenuto il benestare da parte della commissione esaminatrice avendo accesso nella squadra dei Blu capitanata dalla celebre cantante friulana Elisa. Non resta che attendere la puntata per aver conferma dell’anticipazione.

MICHELE PERNIOLA, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL PERCORSO (AMICI 16, 18 MARZO) – L’esperienza del cantante originario della provincia di Taranto, Michele Perniola, all’interno della scuola più famosa d’Italia ha avuto inizio nel mese di gennaio del 2017. Infatti, Perniola non è passato alla consueta fase di casting ma nel corso della prima puntata dopo la pausa imposta dalle festività natalizie. Il 14 gennaio 2017 è stato in sfida con Riccardo e nonostante ne sia uscito sconfitto per decisione del giudice esterno, all’unanimità i professori del talent hanno voluto premiare le sue capacità accogliendolo all’interno della scuola e quindi assegnandogli un banco. La settimana successiva è stato protagonista di una sfida con Shady nella quale però ha avuto la peggio. Per rivederlo all’opera sono dovute passare quattro settimane con Michele che è stato protagonista di un’accesa sfida con Mike Bird con tanto di polemiche. Michele ancora una volta ne è uscito sconfitto. Infine la sua ultima esibizione prima della puntata odierna è arrivata il 4 marzo con Michele che finalmente ha messo il suo primo sigillo imponendosi nella gara a squadre contro Shady.

