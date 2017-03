MIKE BIRD/ Sbarcherà al serale? Cantante dei blu o dei bianchi? (Amici 18 marzo 2017)

MIKE BIRD, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: UN GESTO SPECIALE (AMICI, 18 MARZO 2017) - Mike Bird è un cantante di grande talento, che ha scelto di partecipare ad Amici 16 per farsi conoscere e per crescere nel campo musicale. Nel corso delle ultime puntate di Amici 16, Mike Bird ha provato ad accedere al serale sfidando tre dei suoi compagni. I professori hanno duramente criticato la scelta del cantante, che aveva assegnato ai tre allievi brani con cui non si trovavano a loro agio. Mike Bird non ha superato la prova e il giudice esterno ha deciso di non farlo accedere al serale. Il pubblico ha apprezzato molto il gesto di Mike nei confronti de Lo Strego. Quest'ultimo lo aveva sfidato per entrare al serale, qualche puntata dopo e Mike aveva deciso di rifiutarsi di cantare per concedere al compagno l'accesso sicuro al serale.

MIKE BIRD, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: LA SUA NOTORIETA' NEGLI USA (AMICI, 18 MARZO 2017) - Mike Bird è uno degli allievi più amati della sedicesima edizione di Amici. Il giovane ha, sin da subito, attirato l'attenzione del pubblico e dei professori attraverso la sua personalità e la sua voce. Spesso è stato criticato in quanto canta spesso solo in inglese. Ma questo non l'ha mai fatto cadere, anzi, ha continuano il suo percorso a testa alta. Dalle anticipazioni, sappiamo già che avrà accesso al serale. Attraverso il suo talento, potrà sicuramente dare molti punti alla sua squadra. Intanto, Mike Bird pare sia diventato famoso anche negli USA. Infatti, un noto giornalista inglese l'ha conosciuto attraverso internet, in quanto anche lui si chiama Mike Bird. Dopo aver fatto sapere ciò, attraverso Twitter, il noto giornalista ha anche chiesto ai suoi seguaci di conoscere il giovane cantante di Amici 16, in quanto secondo lui presto diventerà una star.

MIKE BIRD, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: INDOSSERA' LA MAGLIA BIANCA? (AMICI, 18 MARZO 2017) - Nel corso della puntata di questo pomeriggio, Mike Bird avrà l'opportunità di accedere al serale. Le anticipazioni ci hanno permesso di sapere che il cantante farà parte della squadra bianca. Sarà guidato dai consigli e dagli insegnamenti di Morgan e del professore Boosta. Da lui, il pubblico si aspetta un grande serale e soprattutto fortissime emozioni. Durante la puntata, che andrà in onda nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, Mike Bird si esibirà e per la prima volta indosserà la maglia bianca del serale.

