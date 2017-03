MILLY CARLUCCI/ Eleganza e raffinatezza per la conduttrice (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Milly Carlucci presentatrice a Ballando con le stelle 2017: la classe della conduttrice Rai si rinnova anno dopo anno. Nuovo appuntamento con il talent show di danza del sabato sera: questa sera, a partire dalle 21.30, rivedremo Milly, i suoi giurati e i concorrenti in gara quest'anno. Una nuova eliminazione, nuove esibizioni live dalla studio di Rai Uno e nuovi battibecchi tra i giurati ci attendono. A supervisionare la trasmissione la mitica Milly Carlucci: il suo stile, il bon-ton e l'eleganza con la quale accompagna da sempre lo spettacolo sono una garanzia per gli ospiti e per i telespettatori. Appuntamento su Rai Uno dalle 21.30 per una nuova puntata di Ballando con le Stelle, intanto rivediamo cosa è accaduto nella puntata di sabato scorso.

MILLY CARLUCCI, E LE DIFESE SU PAOLO FOX (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha preso le pari dell'astrologo Paolo Fox, Ballerino per una notte, dopo i giudizi che sono arrivati per lui dalla giuria. Milly ha preso le difese del suo ospite spiegando ai giudici e al pubblico che Paolo è un dilettante nella danza e che si è impegnato al suo massimo. Come sempre, la Carlucci è stata impeccabile nella conduzione: abito nero lungo al ginocchio, trucco leggero, fisico statuario a dispetto dell'età e acconciatura classica, la signora di Rai 1 ha incantato per charme e misura. Milly Carlucci è una donna e una professionista d'altri tempi: è sempre posata, misurata, elegante nell'abbigliamento e nel linguaggio. Non è mai fuori tono, ha costantemente una parola dolce per tutti, si prende cura dei concorrenti in gara, degli ospiti e dei giurati senza fare alcun tipo di preferenza. Ormai il meccanismo del gioco di Ballando con le stelle è consolidato ma, anno dopo anno, la Carlucci riesce sempre a mantenere alti gli ascolti e l'attenzione del pubblico grazie ad una conduzione pulita e gradevole.

MILLY CARLUCCI, ATTIVA SUI SOCIAL (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Milly Carlucci, come del resto gli altri giurati, ha avuto anche una svolta social: durante la settimana, dalla domenica al sabato, la presentatrice di Ballando con le stelle posta video e social sulla sua pagina Facebook. Nei video ci sono le prove delle coreografie, gli artisti in gara, gli ospiti a sorpresa: in questo modo Milly aggiorna i fan puntata dopo puntata, svela dettagli preziosi della preparazione del varietà del sabato sera e mostra aspetti dei concorrenti vip che fino alle edizioni scorse ci erano assolutamente ignoti. Nella puntata di questa sera come al solito Milly sarà elegantissima, educata, signorile e raffinata come sempre.

