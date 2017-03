Mara Maionchi show!/ Celebrity Masterchef, “non mi ricordo nemmeno come si fa il riso al burro…”

Mara Maionchi, show a Celebity MasterChef 2017: parolacce all'indiritto dei tre giudici e dei compagni d'avventura! - La prima puntata di Celebrity MasterChef 2017 ha subito evidenziato una grande protagonista (e non per le sue abilità culinarie): come previsto, Mara Maionchi si è subito rivelata la vera star dello show tra battute piccanti, commenti sarcastici e le parolacce che nel suo caso non mancano davvero mai e che rendono quasi sempre necessario un bip di censura quando la si vede inquadrata. Sin da subito politicamente scorretta, la Maionchi non ha infatti evitato battutte nei confronti dei tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. Vera anima della festa, Mara Maionchi ne ha però avuta una per tutti, a partire dai tre chef sui quali, in confessionale, ha dichiarato che "rompono un pò troppo le le balle". Ancora di fronte alla perfetta sfilettatura mostrata da Cannavacciuolo, la Maionchi ha comunque sminuito dichiarando: “Ha fatto una dimostrazione eccezionale ma, del resto, non è che fa il tranviere!“. Ancora quando ai vip è toccato mettersi alla prova con la mistery box, la Maionchi preoccupata ha esclamato: “Che ca**o faccio io in sessanta minuti? Non mi ricordo neanche come si fa il riso al burro...”. Risate a crepapelle con l'ex giudice di X Factor che non ha perso l'occasione per dirne quattro anche a chi la infastidiva, come Elena Di Cioccio che, a suo dire, canticchiava un pò troppo: “Ca**o, puoi spegnere la radio? Canti sempre, una rottura di co**ioni… Ti do una coltellata!“. Irriverente è dir poco!

